Gincana do Servidor mobiliza doações e reforça campanha "Aquece Cascavel"

“Nós sabemos que os nossos servidores, todos os anos, participam dessa campanha com bastante afinco, com bastante boa vontade e, este ano, mais ainda, sabendo que nós estamos engrandecendo uma ação que está sendo encaminhada pela nossa primeira-dama, que é o Aquece Cascavel. Então, recebemos muitas doações este ano”.

A encarregada do setor de Treinamento e Desenvolvimento, Laura Torres da Rosa, destacou que o envolvimento dos servidores neste ano se deve à união do espírito competitivo a um propósito solidário.

Cascavel - O frio chegou a Cascavel, e com ele, uma onda de solidariedade tomou conta dos servidores públicos municipais. Em mais uma edição da Gincana do Servidor , que já acontece há sete anos, foram arrecadadas mais de 11 mil peças entre roupas, agasalhos, calçados e cobertores . Todo o material arrecadado já tinha destino certo: a Campanha Aquece Cascavel , uma ação idealizada pela primeira-dama Odina Silva, em parceria com o Provopar e os CRAS (Centros de Referência de Assistência Social).

A Gincana também estimula o trabalho em equipe. Cada secretaria acumula pontos de acordo com os tipos de peças doadas, itens como roupas masculinas e infantis, por exemplo, pontuam mais por serem menos frequentes e de maior necessidade. O resultado da competição será divulgado no próximo dia 30 de junho, durante cerimônia no auditório do Paço Municipal com premiação para a secretaria que acumular mais pontos.

Aquece Cascavel continua recebendo doações

Apesar de encerrada a Gincana dos Servidores, a Campanha Aquece Cascavel continua ativa. São mais de 100 pontos de coleta distribuídos por toda a cidade, em escolas, prédios públicos e estabelecimentos parceiros, a população pode continuar contribuindo com doações de agasalhos em bom estado, roupas de frio para adultos e crianças, cobertores e calçados.

Segundo as equipes do Provopar, a demanda por roupas de frio nesta época do ano é intensa, o que torna ainda mais urgente o repasse das doações. Dona Odina reforça a necessidade de as doações continuarem, principalmente diante das temperaturas mais baixas registradas nos últimos dias.

“Assim que a gente recebe as doações, a gente já vai distribuindo para as pessoas que estão cadastradas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e no Provopar e a campanha continua porque o frio está apenas começando e nós precisamos fazer isso urgentemente, porque tem muitas famílias numa situação muito delicada, sem roupas de frio”, explicou.

Pontos de Arrecadação:

1º Ofício de Registro de Imóveis

6º BPM

Academia do Gustavo

Academia Jéssica

ACIC

Ambiental Med

AMIC

Banco do Brasil Av. Brasil, 7959

Banco do Brasil Av. Carlos Gomes, 1883

Belplast – BR 277

Big Pão

Bradescos

Calçados Franca

Câmara de vereadores

Clínica COOP

Clínica Quantun

Clube Comercial JK

Colégio Marista

Condomínio Thomas Jeferson

Consamu

CONSULT

Contry Clube

D’Angelis

Dipelnet

Edifício Gênova

Edifício Santana

Escola Dei Bambini

Escola Dei Care

Farmácia Estrela

Floricultura Catarinense

Imobiliária Valência

Instituto da Visão

Irani Av. Brasil

Irani Floresta

Irani Pq. Verde

Irani Tancredo

JD Construir

JD Home Center

Lavanderia Marley

Lingerie e Cia

Livraria Schuster

Loja Dimazzo Modas

Loja Lamore Rua São Paulo

Loja Soluá – R. Gen. Osório, 3699

Lojas Leve Av. Brasil

Lojas Leve – Centro

Lojas Leve – Centro

Lojas Leve – Floresta

Lojas Leve Sport – Av. Brasil, 6707

Magras – Rio Grande do Sul, 501 sala 11

Marlene Poleto

Mercado DK

Mercado Remonato – R. Públio Pimentel, 1499

Muffatão Cancelli

Muffatão Neva

Muffatão Sta Cruz

Muffatão West Side

Mundo das Gêmeas

Nobre Embalagens

OAB Cascavel

Pilates Grazi

Pizzaria Ronda

Portí Ceasa

Posto Ouro Preto

Prefeitura de Cascavel

Provopar

Puppo Jardim Itália

Puppo Periolo

Puppo Pq. São Paulo

Rafer

Residencial Soleil

Salão da Cléo – Bairro Maria Luiza

Secretaria de Educação

Sicoob Av. Brasil, 2186

Sicoob Av. Brasil, 5606

Sicoob AV. Brasil, 8096

Sicoob Carlos Gomes 1717

Sicoob Floresta Av. Papagaios 940

Sicoob Rua Cuiabá, 3247

Sicoob Uopecan- Av. Tancredo Neves, 1783

Sicredi Av. Brasil

Sicredi Carlos Gomes

Sicredi Floresta

Sicredi R. Paraná

Sicredi Rio Grande do Sul

Sicredi São Cristóvão

Simone Ayala Hair

Sincovel

Sind. Rural Rua Paraná

Sindilojas

Supermaq

Supermercado Allmayer

Unifisio

Univel

Xodó Modas

Zoeira Fantasias

Fonte: Secom