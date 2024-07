Gestão e precificação no dia a dia dos escritórios de engenharia e arquitetura

MEIO AMBIENTE

Greve dos servidores federais envolve 20 estados e o DF

O primeiro dia do mês e julho começo com greve no Brasil. Servidores federais do meio ambiente de 20 estados e do Distrito Federal iniciaram um movimento de greve geral, de acordo com a Ascema Nacional (Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente. No dia 24 de junho, servidores do Acre, […]