Gaúchos dominam no 1º dia da Fórmula Truck

Os gaúchos dominaram o primeiro dia da Fórmula Truck em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, sendo os mais rápidos nas duas categorias. A programação começou na sexta-feira com a solenidade de reinauguração do autódromo gaúcho, que neste fim de semana sedia a 7ª etapa da categoria mais popular do automobilismo brasileiro.
O gaúcho Rafael Fleck foi o mais rápido da categoria GT Truck (motores eletrônicos), com o tempo de 1m44s920, registrado na segunda sessão. Ele foi seguido por seus conterrâneos Robson Portaluppi, em segundo, com 1m46s394; e Douglas Collet, em terceiro, com 1m46s456. O paranaense João Batista dos Santos Filho, o Joãozinho Santa Helena, se classificou em quarto, com 1m47s708; em quinto aparece o catarinense Túlio Bendo, com 1m47s724; ao passo que o também catarinense Everton Fontanella ficou com a sexta colocação, com 1m47s871.
Já na categoria F-Truck (motores com bomba injetora) a primeira colocação da sexta-feira, coube ao gaúcho Diego Collet, com o tempo 1m48s991, enquanto que o paranaense Márcio Rampon se classificou em segundo com 1m50s361. Seguido pelo paraguaio Geovani Tavares, com 1m50s984; os paranaenses Duda Conci, 1m51s053; Thiago Mânica, 1m51s843; e o gaúcho Paulo Cézar Seco, que com 1m52s158, fecharam pela ordem, os seis mais rápidos da sexta-feira.
Programação da Fórmula Truck em Santa Cruz
A programação da Fórmula Truck em Santa Cruz prevê para este sábado (13), das 8h30 às 8h50, 3º treino da Fórmula Fusca; das 9 às 9h30, 3º treino oficial da F-Truck; das 9h40 às 10h10, 3º treino oficial da GT Truck; das 10h20 às 10h35, treino classificatório da Fórmula Fusca; das 10h40 às 11h10, 4º treino oficial da F-Truck; das 11h15 às 11h45, 4º treino oficial da GT Truck; das 13h40 às 13h50, check down da F-Truck; das 13h55 às 14h05, check down da GT Truck; das 13h55 às 14h05, treino classificatório da F-Truck; das 14h40 às 14h50, Top Qualifying da F-Truck; das 15 às 15h20, treino classificatório da GT Truck; das 15h25 às 15h35, Top Qualifying da GT Truck; às 16 horas, largada da corrida 1 da Fórmula Fusca, com duração de 25 minutos, mais uma volta.
Para domingo, a programação começa às 7 horas com a corrida de bicicletas; das 10 às 10h30, shows e visitação aos boxes; das 10h30 às 11 horas, desfiles de caminhões e pilotos; às 11h45, execução do Hino Nacional; às 12 horas, largada da corrida da F-Truck, com duração de 35 minutos, mais uma volta; às 13h20, largada da corrida da GT Truck, com duração de 25 minutos, mais uma volta; às 14h55, largada da corrida 2 da Fórmula Fusca; às 15h30, largada da corrida da SpeedMax, com duração de 20 minutos, mais uma volta; e às 16h20, solenidade de premiação aos vencedores de todas as categorias.
Realização e Transmissão
A Fórmula Truck 2025 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Industria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. A etapa de Santa Cruz do Sul será transmitida ao vivo pelas redes sociais da categoria, com narração de Elton Cipriani e comentários de Wagner Gonzalez.