Gaúchos dominam no 1º dia da Fórmula Truck

Os gaúchos dominaram o primeiro dia da Fórmula Truck em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, sendo os mais rápidos nas duas categorias. A programação começou na sexta-feira com a solenidade de reinauguração do autódromo gaúcho, que neste fim de semana sedia a 7ª etapa da categoria mais popular do automobilismo brasileiro.

O gaúcho Rafael Fleck foi o mais rápido da categoria GT Truck (motores eletrônicos), com o tempo de 1m44s920, registrado na segunda sessão. Ele foi seguido por seus conterrâneos Robson Portaluppi, em segundo, com 1m46s394; e Douglas Collet, em terceiro, com 1m46s456. O paranaense João Batista dos Santos Filho, o Joãozinho Santa Helena, se classificou em quarto, com 1m47s708; em quinto aparece o catarinense Túlio Bendo, com 1m47s724; ao passo que o também catarinense Everton Fontanella ficou com a sexta colocação, com 1m47s871.

Já na categoria F-Truck (motores com bomba injetora) a primeira colocação da sexta-feira, coube ao gaúcho Diego Collet, com o tempo 1m48s991, enquanto que o paranaense Márcio Rampon se classificou em segundo com 1m50s361. Seguido pelo paraguaio Geovani Tavares, com 1m50s984; os paranaenses Duda Conci, 1m51s053; Thiago Mânica, 1m51s843; e o gaúcho Paulo Cézar Seco, que com 1m52s158, fecharam pela ordem, os seis mais rápidos da sexta-feira.