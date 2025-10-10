Cascavel e Paraná - O G8, grupo que reúne as principais entidades representativas do setor produtivo de Cascavel, divulgou uma nota oficial nesta semana manifestando apoio à atualização da tabela do Imposto de Renda para pessoas físicas, mas repudiando qualquer proposta do governo federal que envolva a criação ou o aumento de tributos sobre empresas para compensar a medida.

“Não se pode corrigir uma distorção penalizando justamente quem produz e movimenta a economia”, afirma o documento, assinado por sete entidades: Acic, Amic, Sindilojas, Sinduscon Paraná-Oeste, Sociedade Rural do Oeste, Subseção da OAB e Sindicato Rural de Cascavel.

As entidades destacam que o Brasil já figura entre os países com maior carga tributária do mundo e que as empresas convivem com um sistema burocrático e complexo, que desestimula investimentos e compromete a competitividade. Para o grupo, criar novos tributos ou elevar alíquotas agravaria ainda mais o cenário, reduzindo a capacidade de crescimento e aumentando o risco de retração econômica.

Impacto da Carga Tributária

O comunicado enfatiza que, nas pequenas e médias empresas, o lucro é o principal motor do capital de giro — usado para pagar salários, manter operações e financiar investimentos. Segundo o G8, tributar esse resultado equivale a retirar o oxigênio de quem sustenta a economia real. “São recursos reinvestidos continuamente no próprio negócio, muitas vezes substituindo o crédito bancário, que é caro e de difícil acesso”, ressalta a nota.