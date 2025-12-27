Cascavel e Paraná - Era uma manhã comum de compras no supermercado. Tomates, cebolas, um tubo de creme dental, uma pequena embalagem de Nutella — itens comuns na vida cotidiana de milhares de consumidores. Mas agora, quem chega ao caixa, além da tradicional sacola de compras, segura um cartãozinho de plástico: é o card de troca — e ele diz muito sobre o que está acontecendo nos mercados da cidade.

Com movimentação mais intensa nem todos os setores no fim de ano, empresário redobram os cuidados para “proteger mercadorias” – Foto: Fotos: Nileide H. e Paulo A./O Paraná

O hábito de furtar produtos, segundo relatos de lojistas e empresários do varejo, mudou. Não se trata de grandes assaltos ou quadrilhas especializadas: são furtos cotidianos, pequenos itens que, somados, viram prejuízo grande no fim do mês. Em resposta, estabelecimentos começaram a retirar produtos das prateleiras, mostrando-os apenas na forma de cartazes ou amostras — e, quando o cliente quer levá-los, precisa apresentar um “card” no caixa para resgatar o item. Essa adaptação inusitada é reflexo de um fenômeno que vem mexendo com comerciantes, consumidores e a rotina de compras.

A rotina que virou dor de cabeça

Em redes de loja como a Havan, o problema ganhou proporções bem visíveis. Em Cascavel, apenas nas duas lojas da rede, os registros de furtos ultrapassaram 130 ocorrências só neste ano, conforme divulgou a assessoria da empresa à reportagem do Hoje Express — número que chama atenção em um ano que ainda nem terminou. No total das unidades da Havan no Paraná, já são mais de 2 mil furtos registrados neste ano.

Esses números, por si só, assustam. Para lojistas locais, eles espelham uma mudança no comportamento do consumidor: itens pequenos e de valor acessível — como produtos de higiene, alimentos ou cosméticos — passam a ser alvo frequente. O reflexo prático é que muitos desses itens deixaram de ser expostos na prateleira, substituídos por imagens ou amostras, com os produtos reais guardados até a finalização da compra.

Medo da Polícia, não! Só de amigos e familiares…

Há pouco tempo, a Havan vinha adotando uma estratégia diferente para tentar inibir os furtos: a divulgação, nas redes sociais, de vídeos dos flagrantes, batizados de “amostradinhos do mês”. A ideia, segundo a rede, era simples: mostrar quem estava cometendo o crime para gerar constrangimento social e, com isso, desestimular novas tentativas. Clientes e seguidores viralizavam os vídeos, que, segundo a empresa, atingiam dezenas de milhões de visualizações.

O resultado, ainda segundo a varejista, foi uma redução significativa nos furtos — mas a estratégia acabou proibida pela Justiça por questões ligadas à legislação de proteção de dados pessoais. Com isso, a divulgação foi interrompida e, depois disso, a empresa percebeu um aumento nos registros de furtos e arrombamentos, especialmente no período noturno.

“O que percebemos é que os criminosos não têm medo da Justiça ou da polícia, mas sentem vergonha de serem reconhecidos por familiares, amigos, vizinhos ou até por outras vítimas. Quando expostos, pensam duas vezes antes de agir”, disse o empresário responsável pela rede, reafirmando que todos os casos são registrados junto às autoridades competentes e que ninguém “escapa impune”.

Reflexo de um problema maior

O que acontece localmente em Cascavel e no Paraná ecoa um movimento nacional no varejo: os furtos, especialmente em supermercados, farmácias e atacarejos, têm pressionado o setor a repensar suas operações. Uma pesquisa recente sobre o varejo brasileiro identificou que o furto é um dos principais responsáveis pelas perdas operacionais, com impacto direto nos índices financeiros das empresas.