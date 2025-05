Fumaça preta surge e conclave não elege papa em 1ª votação

CONSCIENTIZAÇÃO

Maio Amarelo tem ação educativa sobre uso do celular ao volante

Na manhã desta terça-feira (6), a Transitar deu início às ações do Maio Amarelo com uma blitz educativa realizada em frente à sede da autarquia. A atividade contou com o apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Nesta primeira mobilização do mês, o foco foi alertar os condutores sobre os riscos do uso […]