Frio aumenta a mobilização da Secretaria de Assistência Social em Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu - Com a chegada do frio intenso em Foz do Iguaçu, a Secretaria de Assistência Social tem intensificado suas ações de acolhimento a pessoas em situação de rua. Desde o início do ano, a secretaria já desenvolvia um trabalho contínuo, mas agora, com as temperaturas em queda, a necessidade de amparo se torna ainda mais urgente.

Nos últimos dias, a equipe da assistência social realizou uma busca ativa após os encaminhamentos para pernoite recebidos pelo serviço 0800. Infelizmente, muitos indivíduos abordados recusaram a oferta de atendimento, refletindo os desafios que a equipe enfrenta ao tentar engajar essa população vulnerável.

Recentemente, a secretaria entregou 12 cobertores a pessoas em situação de rua nas regiões leste e oeste da cidade. A distribuição ocorreu: