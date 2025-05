Foz é um dos destinos de julho mais buscados por estrangeiros

Conforme dados da Embratur ( Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo ), o crescimento nas visitas internacionais ao Paraná – especificamente no mês de julho – já vem sendo observado nos últimos anos. Em 2024, mais de 66 mil turistas internacionais visitaram o Estado no período.

Junto com Foz do Iguaçu , os outros destinos brasileiros que registraram aumento nas buscas são Rio de Janeiro (RJ), Búzios (RJ), Florianópolis (SC) e Porto de Galinhas (PE) . Segundo o Booking, os destinos em alta reforçam o potencial do Brasil em atrair turistas de diferentes perfis, interessados em atrativos litorâneos, roteiros urbanos e ecoturismo.

“O governador sabe a importância de posicionar o Paraná como um destino atrativo aos visitantes estrangeiros. Por isso, um dos nossos focos é apresentar o Estado aos países vizinhos sul-americanos, e os frutos desse trabalho aparecem cada vez mais”, disse Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo, completando que “basta ver os números: no primeiro trimestre deste ano recebemos mais de 426 mil turistas estrangeiros, um aumento de 18,3% comparado com o ano passado. Os serviços ligados ao turismo paranaense também são positivos, com o Paraná registrando alta de 7,5% no setor, acima da média nacional, que foi de 4,7%”.

De acordo com a plataforma , o município fronteiriço está entre as cidades brasileiras que mais registraram aumento significativo nas buscas de viajantes estrangeiros por acomodação, um crescimento de 248% em comparação com o mesmo período de 2024. Os dados são referentes a buscas realizadas na plataforma entre 24 de fevereiro e 3 de março deste ano, para hospedagem entre os dias 1.º e 31 de julho.

Foz do Iguaçu e Paraná - Julho é um mês de férias escolares , que impacta diversos públicos no turismo . Segundo levantamento realizado pelo portal de viagens e hospedagens Booking, o Paraná é um dos destinos em destaque para esse período, com muitos turistas internacionais buscando por Foz do Iguaçu .

Os números do ano passado representam um crescimento de 17,3% na comparação com o mesmo mês de 2023, que teve pouco mais de 52 mil visitantes. Em ambos os anos, os países que mais mandaram visitantes ao Estado foram o Paraguai, a Argentina e os Estados Unidos. A maioria das entradas foi por via terrestre, o que reforça a importância de Foz do Iguaçu na captação de turistas dos países da fronteira.

Entre as atrações que a cidade oferece aos turistas e visitantes está o Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as Cataratas do Iguaçu. O conjunto de quedas d’água é considerado uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo, além de ter sido eleito como principal atrativo turístico do Brasil e América do Sul pela plataforma TripAvisor, em 2024.

“É um orgulho ver Foz do Iguaçu entre os destinos mais buscados por turistas internacionais para as férias de julho. Esse destaque reforça o trabalho conjunto entre o setor público e privado para promover o Destino e qualificar a experiência do visitante. Seguimos comprometidos em fortalecer Foz como um destino acolhedor, sustentável e preparado para receber turistas do mundo todo”, disse Jaime Mendes, presidente do Visit iguassu – instituição sem fins lucrativos de promoção da região.

OUTRAS OPÇÕES

Julho também é um mês especial por conta das estações frias, que deixam o Paraná ainda mais atraente aos visitantes. Pensando nisso, o Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu-PR) e do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor – divulgaram a campanha de inverno de 2025, um convite para conhecer os melhores atrativos estaduais desta estação do ano.