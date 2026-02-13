Foz do Iguaçu - O município de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, é a segunda cidade do Brasil e a primeira do Estado a receber o certificado do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) que permite a comercialização de produtos da agroindústria em todo o País. O município paranaense foi enquadrado no Sistema de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal (SISBI-POV) na última quinta-feira (12). A outra cidade é Mossoró, no Rio Grande do Norte.

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da Divisão de Inspeção Municipal, firmou o acordo com representantes do MAPA para obtenção de equivalência nos serviços de inspeção, permitindo que o município desempenhe a fiscalização, que antes era responsabilidade federal. Com isso, os estabelecimentos inspecionados pelo serviço municipal passam a ter reconhecimento nacional de equivalência, o que amplia o mercado para comercialização de seus produtos, fortalece a agroindústria local e garante maior padronização dos procedimentos de controle sanitário.

O prefeito Joaquim Silva e Luna destacou que a certificação traz mais oportunidades às agroindústrias de Foz do Iguaçu.

“Ao aderirmos ao SISBI, damos um passo decisivo para fortalecer nossa agroindústria, gerar oportunidades, ampliar mercados e garantir que os produtos produzidos aqui atendam aos mais altos padrões de qualidade e segurança alimentar. É uma conquista que beneficia produtores, consumidores e toda a cidade,” afirmou.

Além de fortalecer a produção local, a equivalência exige o aprimoramento contínuo das rotinas de inspeção, capacitação técnica das equipes e adequação às normas federais de qualidade e segurança dos alimentos, promovendo mais confiança ao consumidor e incentivando o desenvolvimento econômico do setor produtivo local.