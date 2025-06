Foz do Iguaçu celebra 111 anos com desfile cívico-militar e homenagem emocionante a heróis do resgate da menina Nicole

O momento mais simbólico do desfile foi a homenagem aos profissionais que salvaram a vida da pequena Nicole Silva Aguiar , de um ano e quatro meses, após ela ficar cerca de seis minutos submersa em uma piscina residencial em fevereiro deste ano . Nicole foi conduzida à avenida acompanhada dos pais, que entregaram a Medalha das Cataratas e uma menção honrosa ao cabo Jairo André da Silva , do 9º Grupamento do Corpo de Bombeiros , e à médica Samela Oliveira, em reconhecimento ao trabalho conjunto do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da Polícia Militar .

Foz do Iguaçu - A cidade de Foz do Iguaçu celebrou nesta terça-feira (11) seus 111 anos de emancipação político-administrativa com um desfile cívico-militar que reuniu 4.710 pessoas e 36 instituições — entre secretarias municipais, escolas públicas e privadas, associações da sociedade civil e duas instituições de ensino do Paraguai. A cerimônia, realizada na Avenida Paraná, contou ainda com a participação de 57 veículos e representantes das forças de segurança e da vida religiosa e política da cidade.

A cerimônia teve início com o hasteamento dos pavilhões nacional, estadual, municipal e do Mercosul. O prefeito General Silva e Luna hasteou a bandeira do Brasil. O presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo Debrito, ergueu a bandeira de Foz. Representando o governador Ratinho Junior, o deputado estadual Oziel Luiz (Batatinha) e o coordenador da Casa Civil, Márcio Moreira, hastearam a bandeira do Paraná. Já a bandeira do Mercosul foi erguida pela cônsul da Argentina em Foz do Iguaçu, Martina Galli.

Entre as lideranças presentes estavam o vice-prefeito Ricardo Nascimento; o secretário municipal de Segurança, contra-almirante Paulo Tinoco; o comandante do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado, tenente-coronel Victor Bernardes; o capitão de fragata Uanderson Lauriano, da Capitania Fluvial do Rio Paraná; além de lideranças religiosas e representantes de diversas entidades civis.

Participaram do desfile entidades tradicionais da cidade como APAE, ADIFI, Lions Club, ACDD, Rotary Club, APASFI, Instituto Nosso Canto, LBV e Associação Chinesa, além de colégios públicos e privados como Dinâmica, CAESP, Betta, Colégio da Polícia Militar e Colégio Adventista. A programação também incluiu a participação da Guarda Mirim, escoteiros, bandas marciais, igrejas, projetos sociais como o Projeto Coração e pelotões das secretarias municipais de Educação, Esporte, Saúde, Meio Ambiente, Segurança Pública e Transporte.

Sobre Foz

Com mais de 285 mil habitantes, Foz do Iguaçu é a sétima cidade mais populosa do Paraná. O desfile reafirmou o orgulho da população por sua história centenária e pela diversidade cultural que marca a vida na Tríplice Fronteira. O evento também reforçou valores como cidadania, integração, respeito às instituições e o compromisso do município com políticas públicas voltadas à inclusão e ao desenvolvimento social. O desfile desta terça-feira encerrou a programação de festividades em celebração aos 111 de Foz do Iguaçu. Entre os dias 7 e 9, a Fartal recebeu mais de 75 mil pessoas no CTG Charrua.

Fonte: Secom PMFI