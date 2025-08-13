Forte batida mobiliza duas ambulâncias do Siate e médico ao Bairro Brasília

Na manhã desta quarta-feira (13) uma forte colisão de trânsito mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros até o Bairro Brasília, em Cascavel.
De acordo com informações, uma mulher de 41 anos e um homem de 34 seguiam de moto pela Rua Ipanema, quando houve a colisão contra uma Montana que atravessava a via pela Rua Noel Rosa.
Duas ambulâncias do Siate e o médico da corporação foram mobilizados para prestarem atendimentos. Equipes da Polícia Militar prestaram apoio.
Apesar da forte colisão, felizmente as vítimas sofreram apenas ferimentos leves e moderados. Ambos foram socorridos e seriam levados à unidade hospitalar para serem reavaliados.
No utilitário somente danos materiais foram contabilizados.