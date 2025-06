Fortaleza será sede do 4º Encontro Latino-Americano sobre Armas e Gênero; evento acontecerá pela 1ª vez no Brasil

Brasil - Entre os dias 25 e 27 de junho de 2025, Fortaleza será palco do 4º Encontro Parlamentar sobre Armas e Gênero, que acontece pela primeira vez no Brasil. O evento reunirá representantes de dez países latino-americanos para discutir os impactos do comércio de armas na segurança das mulheres.

Com o tema “Enfrentando os Desafios na Implementação do Tratado sobre o Comércio de Armas (TCA): Prevenção de Desvios e Avanço da Integração de Gênero na América Latina”, o encontro será realizado na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).

As atividades técnicas ocorrerão nos dias 25 e 26, das 9h30 às 17h, no Complexo de Comissões Técnicas. Já a cerimônia de encerramento, aberta ao público, será realizada no dia 27, às 11h, no Auditório Murilo Aguiar.

O TCA é um tratado internacional que estabelece normas para regular o comércio de armas convencionais e prevenir desvios e o tráfico ilícito. O Brasil foi um dos primeiros países a assinar o tratado, em 2013, com a assinatura da então presidenta Dilma Rousseff, e ratificou sua entrada em vigor em 2018.

“Isso foi resultado do trabalho do nosso mandato junto a parlamentares da América Latina e Caribe e também junto ao Secretariado do TCA, com sede em Genebra”, afirma a senadora Augusta Brito (PT/CE), uma das organizadoras do evento.

Segundo ela, a ONG argentina Asociación para el Análisis de Política Pública (APP) é responsável pela organização do encontro e pelos estudos sobre como os países têm atuado no cumprimento do tratado.

“O Brasil é um país pacífico e que respeita as regras internacionais para o comércio de armas. Internamente, temos trabalhado intensamente para reduzir as possibilidades de que tenhamos mais armas em mãos da sociedade civil. As estatísticas mostram que, quanto maior o número de armas, mais vítimas temos entre mulheres e crianças”, alerta a senadora.

Estarão presentes parlamentares, autoridades governamentais e representantes da sociedade civil da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai.