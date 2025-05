Fórmula Truck tem expectativa de corridas equilibradas em Cascavel

Cascavel - A Fórmula Truck terá domingo (18) a disputa da 4ª etapa da temporada, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, na região Oeste do Paraná. A etapa cascavelense tem a expectativa de corridas equilibradas, podendo colocar fogo na classificação das categorias GT Truck (motores eletrônicos) e F-Truck (motores com bomba injetora), fazendo com que a segunda fase da temporada seja eletrizante.

Na categoria GT Truck, quatro pilotos podem sair de Cascavel na liderança do campeonato. Além do catarinense Túlio Bendo, que está primeira colocação, com 350 pontos, 70 a mais do que vice-líder Rafael Fleck, que tem 280. Douglas Collet está em terceiro com 265, ao passo que Alex de Andrade Vieira é o quarto, com 255 pontos.

Como em cada etapa estão em jogo 135 (105 pela vitória, 20 de bonificação por participação e 5 pela pole position e 5 pela melhor volta), somente Fleck, Douglas Collet e Alex de Andrade podem tirar a liderança de Túlio Bendo em Cascavel. O goiano Leandro Reis, quinto colocado, com 210 pontos, está a 140 pontos de Túlio e mesmo com vitória em Cascavel, não pode ultrapassar o catarinense.