Força-tarefa de remoção de cabos em vias públicas de Cascavel começa este mês

Cascavel - A Secretaria de Planejamento e Gestão de Cascavel promoveu, na manhã desta terça-feira (3), uma audiência pública para debater soluções definitivas para o problema dos cabos soltos nas ruas da cidade. A reunião, de caráter deliberativo, contou com a presença de representantes da Copel, da Transitar, de empresas de telefonia e internet que atuam no município, além de vereadores e outros servidores municipais.

Durante a reunião, a Copel anunciou o início imediato das ações. A empresa apresentou um cronograma de trabalhos que começará a ser executado a partir do dia 23 de junho, para remoção de fios e cabos inativos na região central da cidade. O trabalho começará na pela Rua Toledo. Na sequência, estão previstas intervenções nas ruas Assunção, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Vitória, com datas a serem definidas. Para isso, a empresa contará com apoio logístico da Prefeitura, via Secretaria do Meio Ambiente e da Transitar.

Durante o encontro, houve consenso entre os participantes de que o principal agravante do problema é a falta de manutenção preventiva por parte das operadoras. Também foi destacada a necessidade de ações contínuas e conjuntas para remoção dos cabos em desuso.

“Diante do cronograma apresentado pela Copel, as empresas de telecomunicações que estiveram presentes também se comprometeram a elaborar seus próprios cronogramas de manutenções preventivas e apresentar ao município, ao invés de aguardar o pedido da população”, explicou o secretário de Planejamento e Gestão, Fernando Scalon.

Outro ponto discutido na reunião foi o aumento dos casos de vandalismo e furtos de fios, que prejudicam os trabalhos das empresas. Representantes destacaram a necessidade de uma atuação mais rigorosa do Poder Judiciário diante desses crimes.