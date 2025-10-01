Home Cotidiano

GOTRAN

Fiscalização resulta em 71 autos de infração e apreensão de veículos em Cascavel

Foto: 6ºBPM
Foto: 6ºBPM

Cascavel - Na manhã desta quarta-feira (1º), por volta das 8h, o Grupo de Operações de Trânsito (GOTran), da Polícia Militar do Paraná, realizou uma ação de patrulhamento ostensivo na região Norte de Cascavel. O objetivo foi coibir infrações de trânsito e identificar veículos em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), reforçando a segurança viária no município.

Durante a operação, as equipes abordaram 31 pessoas e 21 veículos. Ao todo, foram confeccionados 71 autos de infração de trânsito. Além disso, seis condutores foram flagrados dirigindo sem habilitação e dois veículos estavam com documentação atrasada.

A ação também resultou no recolhimento de um automóvel e cinco motocicletas, que foram encaminhados ao pátio credenciado.

Notícias Relacionadas

De acordo com a PM, fiscalizações como essa têm como foco a redução de acidentes e a preservação da vida no trânsito.

As informações são do 6ºBPM

Assuntos

Mais Notícias

Mais artigos
Foto: Tânia Regô/Agência Brasil

INCIDENTE

Aeroporto Santos Dumont segue fechado para limpeza da pista após vazamento

Cascavel - A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou nesta terça-feira (30) que o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, está fechado para pousos e decolagens, após vazamento de óleo na pista durante a noite.  Em nota à imprensa, a empresa informou que houve vazamento de um veículo durante manutenção preventiva, realizada no período noturno, quando não há […]

Foto: Secom

CASCAVEL

REFIC 2025: Contribuintes poderão renegociar dívidas com até 90% de desconto sobre juros e multas

Cascavel - Após a aprovação da Câmara de Vereadores, a Prefeitura inicia já nesta quarta-feira (1°), o Refic, programa de Recuperação Fiscal do município para 2025. A iniciativa prevê condições especiais para a regularização de débitos tributários e não tributários vencidos até 31 de dezembro de 2024, com descontos significativos. Os contribuintes poderão optar entre […]

A Prefeitura de Cascavel convoca aposentados para recadastramento previdenciário nas agências da Caixa a partir de outubro de 2025 - Foto: Secom

CASCAVEL

Prefeitura de Cascavel convoca aposentados e pensionistas para recadastramento obrigatório

Cascavel - Seguindo as normas do Governo Federal, a Prefeitura de Cascavel, por meio do IPMC (Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cascavel), está convocando mais de 3.500 aposentados e pensionistas do Município para realizarem o recadastramento previdenciário. O recadastramento deve ser feito presencialmente em qualquer agência da Caixa Econômica Federal, a partir […]