Fiscalização resulta em 71 autos de infração e apreensão de veículos em Cascavel

Cascavel - Na manhã desta quarta-feira (1º), por volta das 8h, o Grupo de Operações de Trânsito (GOTran), da Polícia Militar do Paraná, realizou uma ação de patrulhamento ostensivo na região Norte de Cascavel. O objetivo foi coibir infrações de trânsito e identificar veículos em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), reforçando a segurança viária no município.

Durante a operação, as equipes abordaram 31 pessoas e 21 veículos. Ao todo, foram confeccionados 71 autos de infração de trânsito. Além disso, seis condutores foram flagrados dirigindo sem habilitação e dois veículos estavam com documentação atrasada.

A ação também resultou no recolhimento de um automóvel e cinco motocicletas, que foram encaminhados ao pátio credenciado.