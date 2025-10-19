Uma operação conjunta entre a Receita Federal, a Polícia Federal e a Força Nacional resultou em uma apreensão inusitada na Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu, na noite deste sábado (18). Durante uma fiscalização de rotina, agentes encontraram diversas espécies de animais exóticos sendo transportadas em mochilas por um passageiro de um táxi paraguaio.

No total, foram identificadas 10 lagartixas-de-crista, 12 jacarés, uma sucuri e uma píton. Todos os animais estavam vivos e eram levados por um cidadão brasileiro em direção ao território nacional. O homem não apresentou nenhuma documentação que autorizasse o transporte e afirmou que levaria as espécies para comercialização em São Paulo, onde seriam vendidas de forma ilegal.

Os valores de revenda chamaram a atenção das autoridades: as lagartixas custariam cerca de R$ 600, cada jacaré R$ 150, a sucuri R$ 800 e a píton R$ 3 mil. O suspeito também revelou que já havia realizado o mesmo tipo de transporte anteriormente, o que reforça a suspeita de envolvimento em uma rede de tráfico de animais exóticos.