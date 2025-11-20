Cascavel - O Grupo de Operações de Trânsito (GOTran) da Polícia Militar do Paraná, em conjunto com o Grupo de Patrulhamento Ostensivo com Motocicletas (GPOM) da Guarda Municipal, realizou na noite de quarta-feira (19), por volta das 18h, uma operação de fiscalização na região Norte de Cascavel.

A ação teve como objetivo coibir infrações de trânsito e identificar veículos circulando em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), contribuindo para a segurança viária no município. Durante a operação, dois motociclistas tentaram fugir da abordagem. Um deles acabou preso por embriaguez ao volante, após termo de constatação de alteração psicomotora, enquanto o outro recebeu Termo Circunstanciado por porte de droga para consumo pessoal (maconha).

A fiscalização resultou em diversas autuações e apreensões, conforme dados divulgados pela PM: