Cascavel - O Grupo de Operações de Trânsito (GOTran) da Polícia Militar do Paraná, em conjunto com o Grupo de Patrulhamento Ostensivo com Motocicletas (GPOM) da Guarda Municipal, realizou na noite de quarta-feira (19), por volta das 18h, uma operação de fiscalização na região Norte de Cascavel.
A ação teve como objetivo coibir infrações de trânsito e identificar veículos circulando em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), contribuindo para a segurança viária no município. Durante a operação, dois motociclistas tentaram fugir da abordagem. Um deles acabou preso por embriaguez ao volante, após termo de constatação de alteração psicomotora, enquanto o outro recebeu Termo Circunstanciado por porte de droga para consumo pessoal (maconha).
A fiscalização resultou em diversas autuações e apreensões, conforme dados divulgados pela PM:
Resultados da operação:
- 245 autos de infração de trânsito lavrados
- 81 pessoas abordadas
- 69 veículos abordados
- 8 motocicletas recolhidas
- 4 automóveis recolhidos
- 9 condutores sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
- 13 veículos com licenciamento vencido
- 2 Termos Circunstanciados por drogas para consumo pessoal (5,8 g e 40,7 g de maconha)
- 2 recusas ao teste do etilômetro (art. 165-A do CTB)
- 1 condutor autuado por dirigir sob influência de álcool (art. 165 e crime de embriaguez ao volante)
- 1 prisão por embriaguez ao volante
A Polícia Militar reforça que operações como essa seguem ocorrendo em diferentes regiões da cidade, com foco na redução de acidentes, prevenção de crimes e fortalecimento da segurança no trânsito de Cascavel.