Foto: PMPR
Foto: PMPR

Cascavel - O Grupo de Operações de Trânsito (GOTran) da Polícia Militar do Paraná, em conjunto com o Grupo de Patrulhamento Ostensivo com Motocicletas (GPOM) da Guarda Municipal, realizou na noite de quarta-feira (19), por volta das 18h, uma operação de fiscalização na região Norte de Cascavel.

A ação teve como objetivo coibir infrações de trânsito e identificar veículos circulando em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), contribuindo para a segurança viária no município. Durante a operação, dois motociclistas tentaram fugir da abordagem. Um deles acabou preso por embriaguez ao volante, após termo de constatação de alteração psicomotora, enquanto o outro recebeu Termo Circunstanciado por porte de droga para consumo pessoal (maconha).

A fiscalização resultou em diversas autuações e apreensões, conforme dados divulgados pela PM:

Resultados da operação:

  • 245 autos de infração de trânsito lavrados
  • 81 pessoas abordadas
  • 69 veículos abordados
  • 8 motocicletas recolhidas
  • 4 automóveis recolhidos
  • 9 condutores sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
  • 13 veículos com licenciamento vencido
  • 2 Termos Circunstanciados por drogas para consumo pessoal (5,8 g e 40,7 g de maconha)
  • 2 recusas ao teste do etilômetro (art. 165-A do CTB)
  • 1 condutor autuado por dirigir sob influência de álcool (art. 165 e crime de embriaguez ao volante)
  • 1 prisão por embriaguez ao volante

A Polícia Militar reforça que operações como essa seguem ocorrendo em diferentes regiões da cidade, com foco na redução de acidentes, prevenção de crimes e fortalecimento da segurança no trânsito de Cascavel.

