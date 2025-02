Fim do mistério! O que disse Mauro Cid na delação que é a base da denúncia contra Bolsonaro?

SUSTENTABILIDADE Cascavel terá pontos de coleta para reciclagem de cápsulas de café

Já tomou seu cafezinho hoje? Com a rotina atribulada, grande parte da população tem adotado as cápsulas de café para fazer a bebida nas máquinas. Mas e depois de saborear, o que fazer com a cápsula? A Secretaria do Meio Ambiente de Cascavel, em parceria com a empresa Yattó, anuncia a instalação de três PEVs (Pontos de Entrega […]