FIM aprova adequações em Goiânia

A FIM (Federação Internacional de Motociclismo) finalizou quinta-feira (15), a vistoria no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna. A entidade aprovou as adequações estruturais realizadas pelo Governo de Goiás para a etapa do GP Goiás de MotoGP, que será disputado entre os dias 20 e 22 de março. As adequações foram solicitadas após a primeira vistoria realizada pela FIM em 18 de novembro de 2025.
Mais notíciasMais artigos
Padre Genivaldo
Padre Genivaldo: Marcado para dia 2 de março o julgamento do recurso do Ministério Público
São Paulo - O julgamento do recurso do MPPR (Ministério Público do Paraná) do caso do padre Genivaldo Oliveira dos Santos, de 42 anos, foi marcado para o dia 2 de março. O padre continua detido na capital do estado, no Complexo Médico Penal, em Curitiba já que a sua prisão preventiva foi mantida até […]
BR-163
Duplicação da BR-163 entre Cascavel e Realeza tem previsão de conclusão a partir de 2029
São Paulo - A duplicação da BR-163, no trecho entre Cascavel e Marmelândia, distrito de Realeza, uma obra iniciada ainda em 2014 e marcada por atrasos, paralisações, denúncias de irregularidades e sucessivas trocas de governo, finalmente passa a ter um novo horizonte para conclusão. Segundo informações da concessionária EPR Iguaçu, responsável pelo Lote 6 do […]
Toledo
Toledo vai receber missão japonesa por trabalho com idosos
São Paulo - No início de março, uma missão composta por especialistas do Governo do Japão e do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) virá ao Paraná para saber mais sobre o programa de atenção ao idoso. Entre as cidades que serão visitadas está Toledo. A confirmação foi dada pela secretária de Estado Leandre Dal Ponte […]
PARANÁ
Com alta de 54%, Procon-PR registra 16.498 atendimentos na primeira quinzena de janeiro
São Paulo - A Coordenação Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-PR), vinculada à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (Seju), registrou 16.498 atendimentos na primeira quinzena de janeiro de 2026. O volume representa aumento de 54,6% na comparação com igual período do ano passado, quando 10.667 pessoas buscaram os serviços do Procon-PR. […]
TRÂNSITO
Acidente grave na BR-277 deixa um morto e três feridos em Santa Tereza do Oeste
São Paulo - Na manhã desta sexta-feira (16) na BR-277, um grave acidente de trânsito foi registrado , em Santa Tereza do Oeste, no Oeste do Paraná. A colisão envolveu um Chevrolet Spin e um caminhão, causando grande mobilização das equipes de emergência e a interdição total da rodovia. No carro estavam três pessoas. O […]
CASCAVEL
Domingo Passe Livre terá ação especial da ValeSim nos terminais
São Paulo - O Programa Domingo Passe Livre continua garantindo transporte coletivo gratuito aos domingos em Cascavel. A partir de 18 de janeiro, porém, será obrigatório o uso do cartão ValeSim nas catracas dos ônibus e nos acessos aos terminais de transbordo. A passagem não será cobrada, mas o cartão deverá ser apresentado. Para facilitar […]