FIM aprova adequações em Goiânia

Padre Genivaldo

Padre Genivaldo: Marcado para dia 2 de março o julgamento do recurso do Ministério Público

São Paulo - O julgamento do recurso do MPPR (Ministério Público do Paraná) do caso do padre Genivaldo Oliveira dos Santos, de 42 anos, foi marcado para o dia 2 de março. O padre continua detido na capital do estado, no Complexo Médico Penal, em Curitiba já que a sua prisão preventiva foi mantida até […]