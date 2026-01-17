FIM aprova adequações em Goiânia

A FIM (Federação Internacional de Motociclismo) finalizou quinta-feira (15), a vistoria no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna. A entidade aprovou as adequações estruturais realizadas pelo Governo de Goiás para a etapa do GP Goiás de MotoGP, que será disputado entre os dias 20 e 22 de março. As adequações foram solicitadas após a primeira vistoria realizada pela FIM em 18 de novembro de 2025.

Notícias Relacionadas

Assuntos