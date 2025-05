Fidelidade e credibilidade que rompe gerações

Cascavel - Há histórias que atravessam décadas e se entrelaçam com a própria trajetória de uma cidade. E é assim com os leitores mais antigos do Jornal O Paraná que, desde o início do diário em 1976, fazem parte dessa caminhada contínua de notícias e informações. Um dos maiores símbolos desta fidelidade é Benedito Rodolfo Toderke, 82 anos, que mantém sua assinatura com o jornal desde o fim da década de 1970. Ele representa mais do que um simples leitor; é um testemunho vivo do desenvolvimento de Cascavel e da própria história do jornal.

Natural de Erechim, no Rio Grande do Sul, Benedito chegou ao Sudoeste do Paraná com 18 anos, quando se estabeleceu em Francisco Beltrão, onde se casou. Pouco depois, mudou-se para Cascavel, onde construiu sua vida e sua carreira. Ao longo desta trajetória, ele se envolveu no comércio, abriu uma metalurgia e, posteriormente, uma loja de ferragens, que hoje gerencia com a ajuda de dois filhos. “A gente vai se adaptando, mas o jornal sempre foi uma companhia constante”, afirma, com um sorriso que revela o valor da tradição que ele cultiva todos os dias.

O hábito de assinar e ler o Jornal O Paraná começou logo depois da sua chegada à cidade. “Sou assinante logo em seguida quando vocês começaram”, revela Benedito. Para ele, o jornal sempre foi uma janela para o que acontecia na cidade, com suas boas e suas más notícias.

Hábito inquebrável

Benedito tem uma relação quase íntima com o jornal. “Leio todos os dias. É um hábito que cultivo há décadas”, diz ele, com a naturalidade de quem nunca perdeu o costume. A preferência pela versão impressa é clara: “Eu não sou muito bom com aparelhos eletrônicos. Só sei ligar e atender a ligação telefônica”, brinca. Apesar da idade e da simplicidade com a qual encara a tecnologia, ele mantém-se atualizado por intermédio do papel, uma escolha que o aproxima das suas raízes.

Esse amor pelo impresso é algo que atravessa gerações. A geração de Benedito é marcada pelo cuidado e pelo prazer em tocar, folhear e sentir a textura do papel. Para ele, o jornal impresso mantém algo que o digital não consegue: a sensação de ser parte de algo físico, palpável e, acima de tudo, de memória.

O valor das notícias locais

A importância do Jornal O Paraná para Benedito está na sua capacidade de refletir a realidade local. “Gosto de saber o que está acontecendo aqui, nas nossas ruas, no nosso bairro“, explica. As notícias locais sempre foram um fator essencial na fidelidade dos leitores mais antigos, pois o jornal é visto como uma extensão da vida cotidiana, uma forma de se conectar com a cidade que construiu e ainda constrói.

Para Benedito, as notícias não são apenas uma forma de se manter informado; elas são um elo com o passado e com o futuro de Cascavel, um lugar que ele ajudou a transformar. “Mesmo quando as notícias não são boas, a gente precisa saber o que está acontecendo”, diz, enfatizando a responsabilidade do jornal de ser um veículo de transparência e confiança.

Viúvo de Lisbeth Toderke há pouco mais de 7 anos, Benedito nunca deixou que a solidão tomasse conta de sua rotina. Ele tem cinco filhos, dois dos quais trabalham com ele na loja de ferragens, e mesmo aos 82 anos, continua com o espírito de quem ainda tem muito a contribuir. Ele fala com orgulho sobre a vida que construiu, e os desafios que superou ao longo dos anos, sempre com o jornal à sua mesa, como uma constante em sua jornada. Benedito tem também oito netos e um bisneto.