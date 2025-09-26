Festival Literário terá Feira do Livro na rua com descontos especiais em Cascavel

Cascavel - A literatura vai tomar conta das ruas de Cascavel a partir da próxima quinta-feira (2) até sábado (4). Durante o Flic 2025, Festival Literário de Cascavel, a Rua Mato Grosso, nos fundos da Biblioteca Pública, se transformará em um espaço dedicado ao livro, à leitura e à valorização de autores locais e editoras. A feira, promovida pela Secretaria de Cultura, funcionará das 14h às 22h, em um ambiente preparado para receber o público, já que o trecho estará fechado ao trânsito de veículos durante os três dias do evento.

Quatro iniciativas literárias da região participam da feira. Três delas foram selecionadas por meio de edital da Secretaria Municipal de Cultura: a Livraria Amo Livros, de Campo Mourão; a Livraria Mundo Cultural, de Foz do Iguaçu; e o Sebo Cultural Foz, também da cidade iguaçuense. Soma-se a elas o Projeto cascavelense Livrai-nos, idealizado pela escritora Regina Sperança, com o diferencial de comercializar apenas obras de autores locais e regionais.

Para motivar ainda mais a circulação de livros, todas as empresas participantes estarão oferecendo obras com desconto mínimo de 10%. O público encontrará livros de diferentes gêneros e áreas do conhecimento, desde literatura infantil até publicações acadêmicas, passando por clássicos e novidades do mercado editorial.

Com obras diversificadas e acessíveis, a Feira do Livro promete ser um dos pontos altos da Flic 2025, reunindo leitores, escritores e editoras em torno do mesmo propósito: celebrar a literatura e o conhecimento.

Programação de lançamentos

Além da venda de livros, os estandes serão palco de uma programação de lançamentos e sessões de autógrafos com escritores contemplados no Edital nº 28/2025 da Secult. Ao todo, 19 autores dividem os três dias do festival, sempre em dois horários, das 15h às 17h e das 17h às 19h. Confira a programação e os nomes confirmados:

02 de outubro

15h às 17h

Janete Schaufelberger – O caminho da transformação

Fernanda Salla Brandini – Sinais

Eva Terres – Histórias da vovóinha em… não, não mexam com nossas crianças!

17h às 19h