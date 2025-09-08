Festival de Dança de Cascavel leva oficina de balé para o FelicIdade do Idoso

Cascavel - A sede do Programa FelicIdade do Idoso também será palco para o 35° Festival de Dança de Cascavel. A renomada bailarina, coreógrafa e diretora de produção de dança, Gracinha Araújo, vai ministrar a Oficina Balé para Idosos, nos dias 11 e 15 de setembro, às 10h, para os participantes do programa. Será uma atividade que unirá saúde, bem-estar e a magia do movimento. O festival é promovido pela Secretaria de Cultura de Cascavel.

A proposta é mostrar que o balé vai muito além do palco: ele pode ser um aliado para melhorar a postura, estimular a memória, fortalecer músculos e ainda trazer leveza e alegria ao dia a dia. A iniciativa cumpre uma das principais funções de qualquer serviço público: levar bem-estar à população, reafirmando o compromisso de democratizar a dança e torná-la acessível a diferentes públicos e faixas etárias, em um dos espaços mais queridos da cidade, o Parque Tarquínio.

Gracinha

Professora há mais de 50 anos em Ballet Clássico, Jazz, Dança de Salão, Dança Livre 60+ e Dança Circular, Gracinha Araújo é formada em Dança – Bacharelado e Licenciatura pela Universidade Tuiuti do Paraná e pós-graduada em Dança de Salão pela Faculdade Metropolitana de Curitiba.



Criadora e coordenadora do curso de Pós-graduação Lato Sensu em Dança de Salão – o primeiro e até hoje único no Brasil –, Gracinha já foi premiada como Melhor Coreógrafa na peça teatral Suíte Chiquinha e reconhecida como personalidade de destaque na Dança de Salão.