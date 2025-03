Festival da Tilápia: Muito sabor para ajudar o Hospital do Câncer Uopeccan

ALEP

Série de ações promove debates sobre o autismo

Cascavel e Paraná - O próximo Dia Mundial do Autismo, comemorado em 2 de abril, será o primeiro no Paraná sob a vigência do novo Código Estadual da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A consolidação promovida pela Assembleia Legislativa do Paraná, sancionada em 2024, reuniu diversas leis relacionadas a direitos, diretrizes para formulação […]