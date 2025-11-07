Festa de aniversário de Cascavel e abertura do Natal terão show gratuito e chegada do Papai Noel

Cascavel - O aniversário de 74 anos de Cascavel segue a tradição e será comemorado em clima natalino, uma vez que marca também a abertura do Natal de Luz e Paz 2025. Então, programe-se, porque na próxima sexta-feira, dia 14 de novembro, será um dia de festa no Município, em frente à Prefeitura. E, o melhor, tudo gratuito para a comunidade. E, para ninguém ficar de fora dessa festa, o transporte coletivo também será gratuito no dia 14, assim como já acontece aos domingos.

A celebração começa às 17h, com o tradicional corte do bolo, que este ano também será em frente ao Paço. Um bolo gigante será distribuído à comunidade em uma grande celebração aos 74 anos da cidade.

Em seguida, a partir das 18h30, com a recepção da comunidade. Já às 19h, terá o show da dupla sertaneja Barreto e Campo Grande, que prometem um espetáculo vibrante, misturando romantismo, modão e o melhor do sertanejo universitário.

A partir das 20h, está previsto o cerimonial com as autoridades e já na sequência, por volta das 20h30, a chegada do Papai Noel, para a alegria da criançada.

A programação segue com o acendimento oficial das luzes de Natal, marco tradicional da programação natalina organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. Haverá ainda os fogos de artificio para abrilhantar a festa.

Everton e Alex

A partir das 21h30, começa o show super animado da dupla sertaneja Everton e Alex, que trará um repertório dinâmico e interativo para não deixar ninguém parado. A dupla é reconhecida por ter uma performance dinâmica com grandes clássicos do sertanejo. “Temos um repertório variado, que muda de acordo com o show. São mais de cinco mil músicas à disposição, e escolhemos conforme a energia do público”, explica o músico Alex Sandro D’Ávila Durante, que destaca: “Não trabalhamos com músicas de baixo calão”.

SOBRE AS DUPLAS

Barreto & Campo Grande

Reconhecidos como uma das duplas mais queridas do Oeste paranaense, Barreto & Campo Grande prometem uma seleção especial de músicas que marcaram a trajetória da dupla, além de novos sucessos que vêm conquistando fãs nas plataformas digitais.