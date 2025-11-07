Festa de aniversário de Cascavel e abertura do Natal terão show gratuito e chegada do Papai Noel

Cascavel - O aniversário de 74 anos de Cascavel segue a tradição e será comemorado em clima natalino, uma vez que marca também a abertura do Natal de Luz e Paz 2025. Então, programe-se, porque na próxima sexta-feira, dia 14 de novembro, será um dia de festa no Município, em frente à Prefeitura. E, o melhor, tudo gratuito para a comunidade. E, para ninguém ficar de fora dessa festa, o transporte coletivo também será gratuito no dia 14, assim como já acontece aos domingos.
A celebração começa às 17h, com o tradicional corte do bolo, que este ano também será em frente ao Paço. Um bolo gigante será distribuído à comunidade em uma grande celebração aos 74 anos da cidade.
Em seguida, a partir das 18h30, com a recepção da comunidade. Já às 19h, terá o show da dupla sertaneja Barreto e Campo Grande, que prometem um espetáculo vibrante, misturando romantismo, modão e o melhor do sertanejo universitário.
A partir das 20h, está previsto o cerimonial com as autoridades e já na sequência, por volta das 20h30, a chegada do Papai Noel, para a alegria da criançada.
A programação segue com o acendimento oficial das luzes de Natal, marco tradicional da programação natalina organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. Haverá ainda os fogos de artificio para abrilhantar a festa.
Everton e Alex
A partir das 21h30, começa o show super animado da dupla sertaneja Everton e Alex, que trará um repertório dinâmico e interativo para não deixar ninguém parado. A dupla é reconhecida por ter uma performance dinâmica com grandes clássicos do sertanejo. “Temos um repertório variado, que muda de acordo com o show. São mais de cinco mil músicas à disposição, e escolhemos conforme a energia do público”, explica o músico Alex Sandro D’Ávila Durante, que destaca: “Não trabalhamos com músicas de baixo calão”.
SOBRE AS DUPLAS
Barreto & Campo Grande
Reconhecidos como uma das duplas mais queridas do Oeste paranaense, Barreto & Campo Grande prometem uma seleção especial de músicas que marcaram a trajetória da dupla, além de novos sucessos que vêm conquistando fãs nas plataformas digitais.
Entre os destaques do repertório estão ‘Ela Gosta do Caipira’, ‘Lucro pra Ambev’, ‘Vou Molhar o Bico’, ‘Tia Joana’ e ‘No Meu Travesseiro’, além de outros sucessos como ‘Não Amo e Não Sofro’, ‘Bombomzinho’, ‘Oi Balde’, ‘Mala Feita’, ‘A Gente Se Entrega’, ‘Daqui pra Sempre’, ‘Moletom’, ‘Briga Feia’, ‘Juliete Chapelão’, ‘Pingaíada’, ‘Jurava Ser’, ‘Bebo pra Esquecer’, ‘Bebe Feito Louca’ e ‘Pinta de Bacana’.
A dupla, que pode ser acompanhada no YouTube pelo canal ‘Barreto & Campo Grande Oficial’ e no Instagram @barretoecampograndeoficial, promete embalar o público com uma produção caprichada e um repertório que transita do sertanejo raiz ao moderno, uma combinação perfeita para dar início à temporada natalina de Cascavel.
Everton e Alex
O primeiro CD independente da dupla, lançado em 2005, trouxe o sucesso ‘Depois de Você’, seguido por ‘Uma Paixão’ (2006) e ‘Tô Nem Aí’ (2008), que ampliou o alcance do trabalho para além da região Oeste. Em 2010, o quarto álbum revelou o hit ‘Clube do Javali’, e em 2011 veio o quinto disco, com ‘Lua Nova’, de autoria própria.
Além de clássicos do sertanejo, o público poderá conferir composições autorais como ‘Sou Solteiro’, ‘Fala Muito’, ‘Tempestade de Amor’, ‘Ressaca de Amor’, ‘Cadeira de Balanço’, ‘Romance de Balada’, ‘Ao Vivo em Londrina’, ‘Até o Talo’, ‘Quica que Passa’, ‘Convite de Honra’ e ‘Turma do Javali’.
O trabalho da dupla pode ser acompanhado no YouTube, no canal ‘Everton e Alex’, e no Instagram @evertonealexoficial.
