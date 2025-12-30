Brasil - O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou, nesta terça-feira (30), uma portaria que estabelece os feriados nacionais e pontos facultativos de 2026. Dos 10 feriados nacionais, apenas o da Proclamação da República, em 15 de novembro, cai no fim de semana (domingo).

A portaria determina que os feriados devem ser observados por órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, sem afetar serviços essenciais. Além dos 10 feriados, a lista inclui nove pontos facultativos, abrangendo datas cívicas, religiosas e períodos administrativos, como o carnaval e as vésperas de Natal e Ano Novo.

A publicação também estabelece que feriados estaduais e municipais, como os de datas magnas ou aniversários centenários de municípios, deverão ser seguidos pela administração pública federal nas respectivas localidades. Contudo, não será permitido antecipar pontos facultativos em desacordo com a portaria, nem adotar os estabelecidos por legislações estaduais ou municipais, exceto os feriados estaduais de datas magnas.