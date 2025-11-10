Cascavel e Paraná - Em comemoração ao aniversário de 74 anos de Cascavel, o feriado municipal será na sexta-feira, 14 de novembro. Durante o feriado, a Prefeitura e as repartições públicas estarão fechadas, mas os serviços essenciais serão mantidos, conforme o Decreto nº 19.241/2025. O atendimento ao público será retomado normalmente na segunda-feira, 17 de novembro.
Saúde
- UPAs: Atendimento ininterrupto, funcionando normalmente.
- UBS/USFs: Fecham na sexta-feira (14) e reabrem na segunda-feira (17).
- Vigilância Epidemiológica: Plantão de sobreaviso ininterrupto. Contato: (45) 98431-6339.
- Vigilância em Saúde Ambiental (Visam): Plantão das 7h às 19h. Contato: (45) 98804-7211.
- Vigilância Sanitária: Plantão de sobreaviso das 7h às 19h. Contato: 98431-6338.
- Ambulatório de Profilaxia de Raiva Humana: Atendimento das 7h às 12h30.
- Setor de Transporte Sanitário Eletivo: Plantão das 7h às 22h.
- Farmácias Básicas:
- Farmácia Básica I: 13h às 19h.
- Farmácia Básica II: 7h às 13h.
- Farmácia Básica III: 13h às 19h.
Assistência Social
- Restaurante Popular: Fechados na sexta-feira (14), reabrem na segunda-feira (17).
- Conselhos Tutelares: Atendimento em plantão pelos telefones:
- Leste: (45) 99972-0662
- Oeste: (45) 98431-6353
- Sul: (45) 98813-5799
- Serviços de Proteção Social Básica: CRAS, Eurecas, Centros de Convivência, Centro da Juventude, Cadastro Único, Inclusão Produtiva e Creas estarão fechados.
- Acolhimento: Os serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, como as unidades de Acolhimento Institucional, Casa Pop, Centro Pop, Abrigo de Mulheres e Residências Inclusivas, funcionarão normalmente.
Educação
- Escolas e Cmeis: Não haverá aulas na sexta-feira (14). As atividades retornam normalmente na segunda-feira (17).
Meio Ambiente
- Zoológico de Cascavel: Abre no feriado de 14 de novembro (sexta-feira), no feriado da Proclamação da República (15 de novembro) e no domingo (17), das 10h às 17h.
- Coleta de Lixo e Recicláveis: Serviço funcionando normalmente.
- Parques: Abertos das 6h às 22h.
Trânsito
- Transitar: Não haverá atendimento administrativo na sede da Transitar e no Departamento de Trânsito na sexta-feira (14).
- Transporte Coletivo: Operação com tabela de feriado na sexta-feira (14) e no sábado (15). Consulte horários no site da Transitar: https://www.transitarcascavel.com.br/horarios-do-transporte-coletivo/
- Fiscalização de Trânsito: Atendimento ininterrupto com plantão.
- Pátio de Veículos: Atendimento na sexta-feira (14), das 9h às 12h.
- Rodoviária: Funcionamento ininterrupto para embarque e desembarque. Consulte horários diretamente com as empresas rodoviárias aqui.
- Aeroporto: Funcionamento normal para embarque e desembarque de passageiros.
Ouvidoria
- Denúncias e sugestões podem ser encaminhadas via WhatsApp: (45) 99119-9478.
- A Ouvidoria de Trânsito atende 24 horas por WhatsApp: (45) 99135-5207.
Fonte: Secom