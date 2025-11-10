Saiba como será o feriado em Cascavel. Confira os horários de funcionamento da Prefeitura e serviços essenciais em 14 de novembro - Foto: Secom
Saiba como será o feriado em Cascavel. Confira os horários de funcionamento da Prefeitura e serviços essenciais em 14 de novembro - Foto: Secom

Cascavel e Paraná - Em comemoração ao aniversário de 74 anos de Cascavel, o feriado municipal será na sexta-feira, 14 de novembro. Durante o feriado, a Prefeitura e as repartições públicas estarão fechadas, mas os serviços essenciais serão mantidos, conforme o Decreto nº 19.241/2025. O atendimento ao público será retomado normalmente na segunda-feira, 17 de novembro.

Saúde

  • UPAs: Atendimento ininterrupto, funcionando normalmente.
  • UBS/USFs: Fecham na sexta-feira (14) e reabrem na segunda-feira (17).
  • Vigilância Epidemiológica: Plantão de sobreaviso ininterrupto. Contato: (45) 98431-6339.
  • Vigilância em Saúde Ambiental (Visam): Plantão das 7h às 19h. Contato: (45) 98804-7211.
  • Vigilância Sanitária: Plantão de sobreaviso das 7h às 19h. Contato: 98431-6338.
  • Ambulatório de Profilaxia de Raiva Humana: Atendimento das 7h às 12h30.
  • Setor de Transporte Sanitário Eletivo: Plantão das 7h às 22h.
  • Farmácias Básicas:
    • Farmácia Básica I: 13h às 19h.
    • Farmácia Básica II: 7h às 13h.
    • Farmácia Básica III: 13h às 19h.

Assistência Social

  • Restaurante Popular: Fechados na sexta-feira (14), reabrem na segunda-feira (17).
  • Conselhos Tutelares: Atendimento em plantão pelos telefones:
    • Leste: (45) 99972-0662
    • Oeste: (45) 98431-6353
    • Sul: (45) 98813-5799
  • Serviços de Proteção Social Básica: CRAS, Eurecas, Centros de Convivência, Centro da Juventude, Cadastro Único, Inclusão Produtiva e Creas estarão fechados.
  • Acolhimento: Os serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, como as unidades de Acolhimento Institucional, Casa Pop, Centro Pop, Abrigo de Mulheres e Residências Inclusivas, funcionarão normalmente.

Educação

  • Escolas e Cmeis: Não haverá aulas na sexta-feira (14). As atividades retornam normalmente na segunda-feira (17).

Meio Ambiente

  • Zoológico de Cascavel: Abre no feriado de 14 de novembro (sexta-feira), no feriado da Proclamação da República (15 de novembro) e no domingo (17), das 10h às 17h.
  • Coleta de Lixo e Recicláveis: Serviço funcionando normalmente.
  • Parques: Abertos das 6h às 22h.

Trânsito

  • Transitar: Não haverá atendimento administrativo na sede da Transitar e no Departamento de Trânsito na sexta-feira (14).
  • Transporte Coletivo: Operação com tabela de feriado na sexta-feira (14) e no sábado (15). Consulte horários no site da Transitar: https://www.transitarcascavel.com.br/horarios-do-transporte-coletivo/
  • Fiscalização de Trânsito: Atendimento ininterrupto com plantão.
  • Pátio de Veículos: Atendimento na sexta-feira (14), das 9h às 12h.
  • Rodoviária: Funcionamento ininterrupto para embarque e desembarque. Consulte horários diretamente com as empresas rodoviárias aqui.
  • Aeroporto: Funcionamento normal para embarque e desembarque de passageiros.

Ouvidoria

  • Denúncias e sugestões podem ser encaminhadas via WhatsApp: (45) 99119-9478.
  • A Ouvidoria de Trânsito atende 24 horas por WhatsApp: (45) 99135-5207.

