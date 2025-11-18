Cascavel e Paraná - Em razão do feriado nacional do Dia da Consciência Negra, a Prefeitura de Cascavel e as repartições públicas estarão fechadas nesta quinta-feira (20) e também na sexta-feira (21), devido ao ponto facultativo.

Os serviços essenciais serão mantidos conforme o Decreto nº 19.241/2025.

Os atendimentos retornam normalmente na segunda-feira (24).

Confira como ficam os serviços municipais:

As três Unidades de Pronto Atendimento funcionam normalmente, 24 horas por dia.

UBS/USFs

Fechadas na quinta (20) e sexta-feira (21). Reabertura na segunda-feira (24).

Vigilância Epidemiológica

Plantão de sobreaviso ininterrupto.

Contato: (45) 98431-6339.

Vigilância em Saúde Ambiental (Visam)

Plantão das 7h às 19h.

Contato: (45) 98804-7211.

Plantão de sobreaviso das 7h às 19h.

Contato: (45) 98431-6338.

Ambulatório de Profilaxia de Raiva Humana

Atendimento das 7h às 12h30.

Transporte Sanitário Eletivo

Plantão das 7h às 22h.

Farmácia Básica

Unidade I: 13h às 19h

13h às 19h Unidade II: 7h às 13h

7h às 13h Unidade III: 13h às 19h

Restaurantes Populares

Fechados na quinta (20) e sexta-feira (21). Atendimento normal na segunda-feira (24).

Conselhos Tutelares

Atendimento em regime de plantão:

Leste: (45) 99972-0662

(45) 99972-0662 Oeste: (45) 98431-6353

(45) 98431-6353 Sul: (45) 98813-5799

Serviços de Proteção Social Básica

Cras, Eurecas, Centros de Convivência Intergeracional, Centro da Juventude, CEU, Cadastro Único, Inclusão Produtiva e Creas estarão fechados na quinta (20) e sexta-feira (21).