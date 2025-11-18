Fique por dentro do feriado em Cascavel. Repartições públicas estarão fechadas na quinta e na sexta, com retorno na segunda - Foto: Secom
Fique por dentro do feriado em Cascavel. Repartições públicas estarão fechadas na quinta e na sexta, com retorno na segunda - Foto: Secom

Cascavel e Paraná - Em razão do feriado nacional do Dia da Consciência Negra, a Prefeitura de Cascavel e as repartições públicas estarão fechadas nesta quinta-feira (20) e também na sexta-feira (21), devido ao ponto facultativo.
Os serviços essenciais serão mantidos conforme o Decreto nº 19.241/2025.

Os atendimentos retornam normalmente na segunda-feira (24).

Confira como ficam os serviços municipais:

SAÚDE

UPAs

As três Unidades de Pronto Atendimento funcionam normalmente, 24 horas por dia.

UBS/USFs

Fechadas na quinta (20) e sexta-feira (21). Reabertura na segunda-feira (24).

Vigilância Epidemiológica

Plantão de sobreaviso ininterrupto.
Contato: (45) 98431-6339.

Vigilância em Saúde Ambiental (Visam)

Plantão das 7h às 19h.
Contato: (45) 98804-7211.

Vigilância Sanitária

Plantão de sobreaviso das 7h às 19h.
Contato: (45) 98431-6338.

Ambulatório de Profilaxia de Raiva Humana

Atendimento das 7h às 12h30.

Transporte Sanitário Eletivo

Plantão das 7h às 22h.

Farmácia Básica

  • Unidade I: 13h às 19h
  • Unidade II: 7h às 13h
  • Unidade III: 13h às 19h

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Restaurantes Populares

Fechados na quinta (20) e sexta-feira (21). Atendimento normal na segunda-feira (24).

Conselhos Tutelares

Atendimento em regime de plantão:

  • Leste: (45) 99972-0662
  • Oeste: (45) 98431-6353
  • Sul: (45) 98813-5799

Serviços de Proteção Social Básica

Cras, Eurecas, Centros de Convivência Intergeracional, Centro da Juventude, CEU, Cadastro Único, Inclusão Produtiva e Creas estarão fechados na quinta (20) e sexta-feira (21).

Acolhimento

Os serviços de Alta Complexidade (Acolhimento Institucional, Residências Inclusivas, Casa Pop, Centro Pop e Abrigo de Mulheres) funcionarão normalmente.

EDUCAÇÃO

Não haverá aulas nas escolas e Cmeis da Rede Municipal na quinta (20) e sexta-feira (21).
As atividades retornam normalmente na segunda-feira (24).

MEIO AMBIENTE

Zoológico de Cascavel

Aberto na quinta (20) e sexta-feira (21), das 10h às 17h.
No sábado (22) e domingo (23), segue com funcionamento normal.

Coleta de lixo e recicláveis

Funcionamento normal.

Parques Municipais

Abertos das 6h às 22h.

TRANSITAR

Atendimento Administrativo

Não haverá atendimento na sede da Transitar e no Departamento de Trânsito na quinta (20) e sexta-feira (21).

Transporte Coletivo

  • Quinta-feira (20): tabela de feriado
  • Sexta-feira (21): tabela normal

As tabelas podem ser consultadas no site da Transitar.

Ouvidoria

  • Denúncias e sugestões: (45) 99119-9478
  • Ouvidoria de Trânsito (24h – WhatsApp): (45) 99135-5207

Fiscalização de Trânsito

Atendimento ininterrupto em regime de plantão.

Pátio de Veículos

Atendimento na quinta (20) e sexta-feira (21), das 8h às 12h.

Rodoviária

Funcionamento ininterrupto para embarque e desembarque.
Informações sobre horários e passagens devem ser obtidas diretamente com as empresas.

Aeroporto

Funcionamento normal para embarque e desembarque de passageiros.

