Cascavel e Paraná - Em razão do feriado nacional do Dia da Consciência Negra, a Prefeitura de Cascavel e as repartições públicas estarão fechadas nesta quinta-feira (20) e também na sexta-feira (21), devido ao ponto facultativo.
Os serviços essenciais serão mantidos conforme o Decreto nº 19.241/2025.
Os atendimentos retornam normalmente na segunda-feira (24).
Confira como ficam os serviços municipais:
SAÚDE
UPAs
As três Unidades de Pronto Atendimento funcionam normalmente, 24 horas por dia.
UBS/USFs
Fechadas na quinta (20) e sexta-feira (21). Reabertura na segunda-feira (24).
Vigilância Epidemiológica
Plantão de sobreaviso ininterrupto.
Contato: (45) 98431-6339.
Vigilância em Saúde Ambiental (Visam)
Plantão das 7h às 19h.
Contato: (45) 98804-7211.
Vigilância Sanitária
Plantão de sobreaviso das 7h às 19h.
Contato: (45) 98431-6338.
Ambulatório de Profilaxia de Raiva Humana
Atendimento das 7h às 12h30.
Transporte Sanitário Eletivo
Plantão das 7h às 22h.
Farmácia Básica
- Unidade I: 13h às 19h
- Unidade II: 7h às 13h
- Unidade III: 13h às 19h
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Restaurantes Populares
Fechados na quinta (20) e sexta-feira (21). Atendimento normal na segunda-feira (24).
Conselhos Tutelares
Atendimento em regime de plantão:
- Leste: (45) 99972-0662
- Oeste: (45) 98431-6353
- Sul: (45) 98813-5799
Serviços de Proteção Social Básica
Cras, Eurecas, Centros de Convivência Intergeracional, Centro da Juventude, CEU, Cadastro Único, Inclusão Produtiva e Creas estarão fechados na quinta (20) e sexta-feira (21).
Acolhimento
Os serviços de Alta Complexidade (Acolhimento Institucional, Residências Inclusivas, Casa Pop, Centro Pop e Abrigo de Mulheres) funcionarão normalmente.
EDUCAÇÃO
Não haverá aulas nas escolas e Cmeis da Rede Municipal na quinta (20) e sexta-feira (21).
As atividades retornam normalmente na segunda-feira (24).
MEIO AMBIENTE
Zoológico de Cascavel
Aberto na quinta (20) e sexta-feira (21), das 10h às 17h.
No sábado (22) e domingo (23), segue com funcionamento normal.
Coleta de lixo e recicláveis
Funcionamento normal.
Parques Municipais
Abertos das 6h às 22h.
TRANSITAR
Atendimento Administrativo
Não haverá atendimento na sede da Transitar e no Departamento de Trânsito na quinta (20) e sexta-feira (21).
Transporte Coletivo
- Quinta-feira (20): tabela de feriado
- Sexta-feira (21): tabela normal
As tabelas podem ser consultadas no site da Transitar.
Ouvidoria
- Denúncias e sugestões: (45) 99119-9478
- Ouvidoria de Trânsito (24h – WhatsApp): (45) 99135-5207
Fiscalização de Trânsito
Atendimento ininterrupto em regime de plantão.
Pátio de Veículos
Atendimento na quinta (20) e sexta-feira (21), das 8h às 12h.
Rodoviária
Funcionamento ininterrupto para embarque e desembarque.
Informações sobre horários e passagens devem ser obtidas diretamente com as empresas.
Aeroporto
Funcionamento normal para embarque e desembarque de passageiros.
Informações: Secom