Paraná - Depois de vários dias de chuva, os paranaenses terão pelo menos três dias de predomínio de sol. A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que as temperaturas vão ultrapassar os 30°C no Interior do Estado até sábado, quando uma nova frente fria passará pelo oceano, causando mudanças no tempo.

Na região Leste do Estado, durante a madrugada desta quarta-feira (19), foram registrados acumulados de chuva abaixo de 5 mm em algumas estações meteorológicas do Simepar, mas o sol já apareceu ainda pela manhã. Antes das 15h, cidades como Antonina e Guaraqueçaba já registravam temperaturas acima dos 30°C.

No feriado do Dia da Consciência Negra, nesta quinta-feira (20), o tempo seguirá estável.