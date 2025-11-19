Paraná - Depois de vários dias de chuva, os paranaenses terão pelo menos três dias de predomínio de sol. A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que as temperaturas vão ultrapassar os 30°C no Interior do Estado até sábado, quando uma nova frente fria passará pelo oceano, causando mudanças no tempo.
Na região Leste do Estado, durante a madrugada desta quarta-feira (19), foram registrados acumulados de chuva abaixo de 5 mm em algumas estações meteorológicas do Simepar, mas o sol já apareceu ainda pela manhã. Antes das 15h, cidades como Antonina e Guaraqueçaba já registravam temperaturas acima dos 30°C.
No feriado do Dia da Consciência Negra, nesta quinta-feira (20), o tempo seguirá estável.
“Apenas na faixa litorânea o sol deve aparecer entre nuvens devido à circulação dos ventos, mas nas demais regiões o sol predomina em todo o período, com temperaturas ultrapassando os 30°C no Oeste, Norte e Noroeste do Paraná. Em Curitiba e no Litoral, os termômetros devem ficar na casa dos 25°C”, explica Paulo Barbieri, meteorologista do Simepar.
Na sexta-feira (21), as temperaturas sobem um pouco mais, podendo alcançar os 28°C na região Leste e ultrapassando os 30°C, novamente, no Interior. Já no sábado (22), o tempo muda: uma frente fria passará pelo oceano, causando impactos no tempo no Paraná. As pancadas de chuva devem ser rápidas e isoladas, típicas de primavera.
“A chegada da frente fria trará pancadas de chuva isoladas principalmente para as regiões da metade Sul do Paraná, nas áreas próximas à divisa com Santa Catarina. No Leste as chuvas serão mais significativas, acompanhadas de trovoadas na tarde e na noite do sábado”, ressalta Barbieri.
A chuva segue no domingo (23), avançando para as outras regiões do Estado. As temperaturas ficarão mais amenas no Norte e no Noroeste do Paraná, chegando a no máximo 27°C.
