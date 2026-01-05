Felicidade do Idoso retoma atividades com Colônia de Férias

Cascavel - Após o recesso de Natal e Ano-Novo, o Programa Felicidade do Idoso, que atende atualmente cerca de 1,2 mil participantes, retoma suas atividades com uma programação especial, com direito à Colônia de Férias. As ações começaram nesta segunda-feira (5) e seguem até o dia 30 de janeiro. As atividades regulares do programa serão retomadas no dia 2 de fevereiro.
A programação acontece sempre a partir das 13h30, na sede do programa, no Parque Tarquínio, e conta com diversas atividades voltadas ao lazer, à convivência e ao bem-estar dos idosos. Nesta semana, estão previstas aulas de flashback, que prometem momentos de nostalgia, além de café da tarde diário e prática de vôlei adaptado.
Na terça-feira (6), a partir das 13h30, os participantes poderão se divertir com karaokê, a atividade “Qual é a Música?” e um torneio de bocha. “Na quarta-feira, teremos um passeio ao zoológico no período da tarde”, destacou Ailton Alves, coordenador do Programa FeliCidade do Idoso.
A programação segue na quinta e sexta-feira com atividades como lançamento de dardo, ações ao ar livre como roda de violão, boliche e, para encerrar a semana, um baile, mantendo a tradição e o gosto dos participantes.
Além da visita ao Zoo, às quartas-feiras, o programa também promoverá visitas ao Lago Municipal a e ao Complexo Esportivo Ciro Nardi, com atividades adaptadas, como tênis e outras práticas recreativas. “Estamos organizando tudo com muito cuidado para proporcionar momentos de lazer, movimento e convivência, sempre respeitando os limites e o bem-estar dos nossos idosos”, explicou Ailton Alves.
Ao longo da semana, ainda estão previstas atividades ao ar livre, como caça ao tesouro, basquete e futebol adaptado, entre outras ações recreativas que integram a programação da colônia de férias.
Fonte: Secom