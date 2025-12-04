Cascavel e Paraná - As atividades do Programa FeliCidade do Idoso, da Secretaria de Assistência Social, serão suspensas no dia 23 de dezembro e retomadas em 5 de janeiro, quando inicia a tradicional Colônia de Férias. Até o fim da temporada de 2025, a sede do programa, no Parque Tarquínio, contará com uma agenda intensa de convivência, cultura e celebrações.

O mês de dezembro terá ações voltadas à integração, memória afetiva e participação social dos idosos, além de atividades especiais de Natal.

Programação:

5 de dezembro – Café com Prosa e Tarde do Flashback

Início da programação com momentos de convivência e músicas que marcaram época.

11 de dezembro – Reunião do CMDPI e almoço especial

Após a reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, haverá almoço com conselheiros e participantes.

12 de dezembro – Almoço de Natal da rede de acolhimento

Evento destinado aos acolhidos da Secretaria de Assistência Social, com presença de autoridades.