Cascavel e Paraná - As atividades do Programa FeliCidade do Idoso, da Secretaria de Assistência Social, serão suspensas no dia 23 de dezembro e retomadas em 5 de janeiro, quando inicia a tradicional Colônia de Férias. Até o fim da temporada de 2025, a sede do programa, no Parque Tarquínio, contará com uma agenda intensa de convivência, cultura e celebrações.
O mês de dezembro terá ações voltadas à integração, memória afetiva e participação social dos idosos, além de atividades especiais de Natal.
Programação:
5 de dezembro – Café com Prosa e Tarde do Flashback
Início da programação com momentos de convivência e músicas que marcaram época.
11 de dezembro – Reunião do CMDPI e almoço especial
Após a reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, haverá almoço com conselheiros e participantes.
12 de dezembro – Almoço de Natal da rede de acolhimento
Evento destinado aos acolhidos da Secretaria de Assistência Social, com presença de autoridades.
18 de dezembro – Almoço especial para 200 idosos
Confraternização dedicada aos participantes do programa.
19 de dezembro – Almoço Especial de Natal
Encontro voltado exclusivamente aos idosos do projeto, com programação cultural que inclui uma peça teatral sobre o nascimento de Jesus e apresentação de Folia de Reis.
O coordenador do FeliCidade do Idoso, Ailton Cesar Alves, reforça a importância das ações. “Será um período marcado por celebração, fé, cultura, confraternização e valorização da pessoa idosa para celebrarmos com eles o Natal”.
Fonte: Secom