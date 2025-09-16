Feira Emprega Transporte oferece 150 vagas nesta quarta (17) na Prefeitura

Cascavel e Paraná - Cascavel é uma referência regional no setor de transportes. E nesta quarta-feira (17) isso será reforçado com a primeira edição da Feira Emprega Transporte. O evento será em frente à Prefeitura, das 8h às 17h, com cerca de 20 empresas do setor, oferecendo cerca de 150 vagas de trabalho.
A ação é organizada pelo Sest Senat – Unidade Cascavel, em colaboração com o Sistema Fetranspar e com o apoio da Prefeitura, trazendo para a cidade uma iniciativa inédita.
As vagas contemplam diferentes áreas e perfis profissionais, desde funções operacionais até administrativas, como atendente, conferente, motorista, mecânico, ajudante, auxiliar administrativo, serviços gerais, assistente de recursos humanos e analista de logística.
Também estão previstas oportunidades para menores aprendizes, oferecendo aos jovens a chance de ingressar no mercado de trabalho.
Como participar
Para se candidatar às vagas, os candidatos devem comparecer ao evento levando documentos pessoais. A ação começa às 8h da manhã e segue até às 17h, em frente à Prefeitura, localizado na Rua Paraná, 5000.
Para agilizar o atendimento no dia da feira, os candidatos também podem realizar sua pré-inscrição online pelo link:
https://assets-sam.mkt.dynamics.com/3a6843d1-8bcd-ed11-aed0-6045bd3ad0e4/digitalassets/standaloneforms/240c66fe-8883-f011-b4cc-6045bd3ad0e4/digitalassets/standaloneforms/240c66fe-8883-f011-b4cc-6045bd383daf?readableEventId=Feira_Emprega_Transporte_2025_-_CascavelPR_-_Candidato749277428
Fonte: Secom