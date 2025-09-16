Feira Emprega Transporte oferece 150 vagas nesta quarta (17) na Prefeitura

Cascavel e Paraná - Cascavel é uma referência regional no setor de transportes. E nesta quarta-feira (17) isso será reforçado com a primeira edição da Feira Emprega Transporte. O evento será em frente à Prefeitura, das 8h às 17h, com cerca de 20 empresas do setor, oferecendo cerca de 150 vagas de trabalho.

A ação é organizada pelo Sest Senat – Unidade Cascavel, em colaboração com o Sistema Fetranspar e com o apoio da Prefeitura, trazendo para a cidade uma iniciativa inédita.

As vagas contemplam diferentes áreas e perfis profissionais, desde funções operacionais até administrativas, como atendente, conferente, motorista, mecânico, ajudante, auxiliar administrativo, serviços gerais, assistente de recursos humanos e analista de logística.



Também estão previstas oportunidades para menores aprendizes, oferecendo aos jovens a chance de ingressar no mercado de trabalho.