Feira do Teatro ganha edição especial neste sábado (13), em frente à Catedral

Cascavel - Atenção, cascavelenses, tem feirinha nova na área. A tradicional Feira do Teatro, já consolidada como um dos pontos de encontro mais queridos do calendário cultural de domingo em Cascavel, terá duas edições extras em razão do Natal. E a primeira ação será já neste sábado (13), das 16h às 22h, em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida.

Ao todo, serão 20 feirantes, incluindo os da Feira Cultural. No próximo sábado, dia 20 de dezembro, a edição extra se repetirá, no mesmo local e horário, mas com 28 feirantes. A atividade faz parte da programação cultural do Natal de Luz e Paz da Secretaria de Cultura de Cascavel.



Instalada na calçada em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida, a feira ganhará um cenário ainda mais encantador nesta época do ano. O ambiente iluminado e a circulação de famílias e visitantes tornam o local um convite aberto para apreciar o artesanato local, adquirir presentes feitos à mão e conferir a variedade de barracas que compõem o tradicional espaço cultural.

Além dos expositores de artesanato, a feira também contará com praça de alimentação, com opções variadas, atendendo a diferentes gostos e garantindo uma experiência completa aos frequentadores.