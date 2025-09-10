Feira de serviços Paraná em Ação acontece de quinta a sábado em Medianeira

Medianeira - O Paraná em Ação, programa do Governo do Estado realizado pela Secretaria de Justiça e Cidadania, chega a partir desta quinta-feira (11) ao município de Medianeira, no Oeste do Estado, para oferecer uma série de serviços gratuitos para os moradores da região. O evento segue até sábado (13), com atendimento das 9h às 17h, no Ginásio de Esportes Wadis Dall’Oglio, localizado na Rua Maranhão, esquina com a Rua Mato Grosso, n° 1365, bairro São Cristóvão. Essa é a segunda vez que Medianeira recebe o Paraná em Ação.
O prefeito de Medianeira, Antonio França, reforça o convite e fala sobre o atendimento prestado na primeira edição do evento no município.
“O atendimento surpreendeu a população de Medianeira. Esse trabalho itinerante é muito importante para atender a nossa comunidade, principalmente as pessoas que mais precisam desse acolhimento, desse acesso fácil para resolver pequenas questões, pequenos problemas que, com a ajuda do Estado e toda a equipe, se tornam muito mais fáceis”, ressalta.
Serviços Oferecidos em Medianeira
Quem for até o local deve levar documento de identificação para facilitar o atendimento. Nos três dias haverá emissão de documentos como Carteira de Identidade Nacional (CIN) e as carteirinhas do idoso e do autista, consultas de e encaminhamentos para vagas de empregos, serviços de saúde, da Defensoria Pública e da assistência social.
Também haverá cadastro habitacional, teste de DNA e divórcio consensual, além de prestação de serviços da Sanepar, da Copel e do Detran.