Feira de serviços Paraná em Ação acontece de quinta a sábado em Medianeira

Medianeira - O Paraná em Ação, programa do Governo do Estado realizado pela Secretaria de Justiça e Cidadania, chega a partir desta quinta-feira (11) ao município de Medianeira, no Oeste do Estado, para oferecer uma série de serviços gratuitos para os moradores da região. O evento segue até sábado (13), com atendimento das 9h às 17h, no Ginásio de Esportes Wadis Dall’Oglio, localizado na Rua Maranhão, esquina com a Rua Mato Grosso, n° 1365, bairro São Cristóvão. Essa é a segunda vez que Medianeira recebe o Paraná em Ação.

O prefeito de Medianeira, Antonio França, reforça o convite e fala sobre o atendimento prestado na primeira edição do evento no município.