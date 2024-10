Feira de Adoção acontece hoje em Cascavel

SEM GANHADORES! Mega-Sena não tem ganhadores e prêmio vai para R$ 35 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.785 da Mega-Sena, sorteadas na noite desta sexta-feira (11), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio da faixa principal acumulou e está estimado em R$ 35 milhões para o próximo sorteio. As dezenas sorteadas foram: 20 – 27 – 48 – 50 – […]