Feira das Profissões orienta jovens na escolha acadêmica e profissional

Cascavel - O Centro de Convenções e Eventos de Cascavel recebe nesta quinta (25) e sexta-feira (26) a 4ª Feira das Profissões, promovida pela Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com apoio da Secretaria de Turismo do Estado do Paraná.

O evento reúne cerca de 40 expositores, entre universidades, cursos técnicos, instituições de estágio, carreiras militares e oportunidades ligadas ao empreendedorismo. A feira foi pensada para aproximar jovens e comunidade do mercado de trabalho e do ambiente acadêmico em um só espaço. A programação inclui palestras, oficinas interativas, exposições, atendimentos especializados e até acesso em tempo real a vagas de emprego e estágio.

Durante a abertura, o prefeito Renato Silva destacou a importância do evento como espaço de incentivo à juventude.

“O propósito dessa feira nada mais é do que mostrar os talentos e dons que Deus dá às pessoas, especialmente os jovens que precisam desse entusiasmo para pensar no futuro. Eu me transporto aos meus 18, 19 anos, quando comecei meu primeiro negócio, se tivesse esse tipo de oportunidade naquela época seria muito bom e hoje os jovens têm isso para impulsionar o futuro deles. Então essa feira é um exemplo, uma escola, um caminho a ser seguido.”

A expectativa da organização é receber mais de 6 mil visitantes ao longo dos dois dias. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Margarida Carneiro, reforçou o impacto da iniciativa.