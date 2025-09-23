Feira das Profissões 2025 começa nesta quinta-feira em Cascavel

Cascavel e Paraná - O Centro de Convenções e Eventos de Cascavel será palco da quarta edição da Feira das Profissões, promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nesta quinta (25) e sexta-feira (26), sempre a partir das 8h. A entrada é gratuita.

A expectativa é receber cerca de 5 mil visitantes ao longo dos dois dias. Quem passar pela feira encontrará mais de 30 entidades com estandes, entre universidades, cursos técnicos e profissionalizantes, agências de estágio, carreiras militares e policiais, além de instituições ligadas ao empreendedorismo.

A programação inclui palestras, atendimentos especializados, exposições e acesso a vagas de emprego e estágio em tempo real. Tudo em um só espaço, pensado para aproximar estudantes e comunidade do mercado de trabalho e do ambiente acadêmico.