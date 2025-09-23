Home Cotidiano

Feira das Profissões 2025 começa nesta quinta-feira em Cascavel

Participe da Feira das Profissões em Cascavel. Conheça mais de 30 entidades e descubra oportunidades de carreira gratuitas - Foto: Secom
Cascavel e Paraná -Centro de Convenções e Eventos de Cascavel será palco da quarta edição da Feira das Profissões, promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nesta quinta (25) e sexta-feira (26), sempre a partir das 8h. A entrada é gratuita.

A expectativa é receber cerca de 5 mil visitantes ao longo dos dois dias. Quem passar pela feira encontrará mais de 30 entidades com estandes, entre universidades, cursos técnicos e profissionalizantes, agências de estágio, carreiras militares e policiais, além de instituições ligadas ao empreendedorismo.

A programação inclui palestras, atendimentos especializados, exposições e acesso a vagas de emprego e estágio em tempo real. Tudo em um só espaço, pensado para aproximar estudantes e comunidade do mercado de trabalho e do ambiente acadêmico.

O objetivo do evento é facilitar a escolha profissional e incentivar a busca por qualificação. Mais do que apresentar opções de cursos e carreiras, a feira busca inspirar os visitantes a traçar caminhos que unam interesse pessoal e oportunidades de crescimento.

Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pelo telefone (45) 3902-1358.

O evento também tem apoio da Secretaria Estadual de Turismo. 

HORÁRIOS DA FEIRA 
Quinta-feira (25) | Das 8h às 21h
Sexta-feira (26) | Das 8h às 17h

Fonte: Secom

