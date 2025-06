FEAPR na posse da nova diretoria da Apasem

Paraná - Há mais de meio século representando as principais bandeiras do setor sementeiro do Paraná, a Apasem (Associação dos Produtores de Sementes e Mudas do Paraná), deu posse em Curitiba à sua nova diretora, em solenidade que contou com a presença do presidente da FEAPR (Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná), Engenheiro Agrônomo Cesar Veronese, que fez parte da mesa de honra no evento.

“Não poderíamos deixar de prestigiar essa tão importante entidade, que promove melhorias no setor sementeiro do Paraná, atuando firmemente na defesa dos seus associados, na produção de sementes dentro da legislação e contribuindo em todos os assuntos relacionados à atividade no Estado. É um dos setores responsáveis pela presença ativa de Engenheiros Agrônomos em toda a sua cadeia, desde a produção, comercialização e análise de sementes”, destaca Veronese.