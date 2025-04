FC Cascavel pega o lanterna em busca da primeira vitória

O FC Cascavel faz sua estreia caseira na Série D do Campeonato Brasileiro neste sábado. A partir das 17 horas, o time encara o Goiatuba, que é o lanterna do grupo 7 após a derrota sofrida na estreia da competição para Inter de Limeira, em casa, por 3 a 1. O time cascavelense estreou com empate diante o Uberlândia.

Será a primeira partida do time após a campanha no Paranaense, considerada abaixo do esperado por boa parte dos torcedores que não compareceram nos últimos jogos e na Copa do Brasil, fazendo a tradicional média de público no Olímpico cair bastante.