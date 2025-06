FC Cascavel marca golaço de solidariedade e doa mil cobertores à campanha Aquece Cascavel

Cascavel - O Futebol Clube Cascavel marcou um golaço de solidariedade nesta sexta-feira (13). A diretoria do clube mobilizou todos os sócios para uma ação especial: cada um fez uma doação voluntária, que resultou na compra de mil cobertores. Os itens foram entregues à Campanha Aquece Cascavel, que é coordenada pelo Provopar e pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Antes de chegar ao destino final, os cobertores passaram por processo de higienização e agora estão prontos para aquecer as famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas nos programas sociais da cidade.

“Nós aguardamos ansiosos, sempre, porque toda vez que tem um chamado da população o FC Cascavel nos ajuda. O Aquece Cascavel é uma campanha liderada pela primeira-dama, Ódina Silva. A ação vem para praticarmos o amor ao próximo e se colocar no lugar do outro. Nós estamos muito felizes por novamente receber esta grande doação, que será repassada às famílias em situação de vulnerabilidade social”, destacou a presidente do Provopar, Fabíola Paranhos.

O presidente do FC Cascavel, Valdinei Silva, reforçou o compromisso do clube com as causas sociais e lembrou que esta não é a primeira vez que o time entra em campo pela campanha.

“O clube sempre esteve envolvido nas causas sociais na cidade, e esse é o quarto ano que nós estamos na campanha do agasalho, junto com o Aquece Cascavel. Novamente, através dos nossos mantenedores, dos nossos acionistas, nós arrecadamos recursos para comprar mil cobertores. Estamos entregando oficialmente aqui hoje para que o Provopar possa fazer o encaminhamento às pessoas que realmente necessitam de ajuda no nosso município”.

Os cobertores começaram a ser entregues já nesta sexta.