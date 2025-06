Fatalidade! homem morre após ser esmagado por cabine de caminhão em Cascavel

Cascavel - Na tarde desta terça-feira (10) os socorristas e médico do Siate foram chamados até uma oficina mecânica na Rua Carlos Cavalcante, no Bairro Cataratas, em Cascavel. Veja abaixo o vídeo no local da ocorrência:

De acordo com informações, um homem de 62 anos sofreu um acidente durante trabalho de manutenção em um caminhão ABTR (Auto Bomba Tanque Resgate). O trabalhador teria sido esmagado pela cabine do caminhão após uma peça que sustentava a estrutura se soltar.

Apesar da mobilização do médico da Corporação, infelizmente o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele foi identificado como Jacir Garcia das Chagas e seria o proprietário do estabelecimento.