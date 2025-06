Famílias de Cascavel têm direito a kit gratuito de parabólica digital

Cascavel e Paraná - As famílias de menor renda de Cascavel que ainda assistem à TV com parabólica tradicional precisam ficar atentas ao prazo para a substituição gratuita do equipamento. A nova parabólica digital evita interferências causadas pela tecnologia 5G e garante acesso a uma programação de mais qualidade. O agendamento pode ser feito até o dia 30 de junho.

Em Cascavel, há 1,5 mil kits disponíveis. A iniciativa também atende a outros municípios da região. Em Nova Laranjeiras, 70 kits ainda podem ser instalados. Em Campina da Lagoa, 75 famílias podem solicitar o benefício.

A Siga Antenado é a entidade responsável pela substituição gratuita, que inclui o agendamento, o kit com a nova parabólica digital e a instalação. “O fim da parabólica tradicional já começou, e quem não fizer a troca a tempo ficará sem sinal. A nova parabólica digital tem muitas vantagens em relação à antiga e a família vai perceber uma verdadeira evolução na hora de assistir TV”, afirma Leandro Guerra, presidente da entidade, que foi criada por determinação da Anatel e não tem fins lucrativos.

Têm direito ao kit gratuito as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que têm uma parabólica tradicional em funcionamento. O agendamento pode ser feito no site sigaantenado.com.br ou pelo telefone 0800 729 2404, que também atende via WhatsApp.

Passo a passo

1º passo: Acesse o site sigaantenado.com.br; ou ligue para o número 0800 729 2404, que também funciona como WhatsApp.