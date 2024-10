Familiares e amigos se despedem de Élcio Coradini, de 89 anos

NOVOS NÚCLEOS Itaipu e Itaipu Parquetec formalizam Núcleo de Cooperação do Vale do Ivaí

A Itaipu Binacional e o Itaipu Parquetec formalizaram na segunda-feira (14) a criação do Núcleo de Cooperação Socioambiental Vale do Ivaí, que engloba 19 municípios do Norte do Paraná. O evento aconteceu nas dependências da Unespar – Campus Apucarana e contou com a participação de mais de 50 representantes de 42 instituições públicas e da […]