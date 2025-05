Família Requião em Luto! Sogros de deputado no PR morrem em acidente de trânsito em Goiás

Brasil - Os sogros do deputado estadual do Paraná, Requião Filho (PDT), Cleider Vasconcelos, de 77 anos, e Raquel Dolabela, de 71 anos, morreram em um grave acidente na BR-153, no município de Rialma, na região central de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o casal estava uma caminhonete que foi atingida transversalmente por um caminhão.

O acidente aconteceu na tarde de segunda-feira (19). As informações preliminares da PRF apontam que a caminhonete tentou cruzar a rodovia em um trevo, quando o caminhão colidiu contra o veículo. Com o impacto, Cleider e Raquel não resistiram aos ferimentos e morreram no local da batida.

Conforme a PRF, o motorista do caminhão não se feriu e permaneceu no local do acidente. Ele foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado não constatou o consumo de bebida alcoólica. A PRF informou que as causas do acidente serão investigadas.