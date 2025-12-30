Família procura pela "Maia", cachorrinha que desapareceu na PR-160 entre Imbaú e Telêmaco Borba

Paraná - Uma família pede ajuda para localizar a cachorrinha Maia, da raça Yorkshire, fêmea, de pequeno porte, com 4 anos de idade. Ela estava com o pelo tosado no corpo e possui uma pequena mancha preta nas costas.
O desaparecimento ocorreu na PR-160, km 219, entre Imbaú e Telêmaco Borba, nas proximidades da RDV Madeira, na Rodovia do Papel. Segundo os familiares, a cachorrinha acabou se afastando do carro durante uma parada rápida e, ao retornarem, ela já havia sido resgatada por alguém.
A família está muito abalada e reforça que busca a Maia em qualquer lugar, fazendo um apelo para que quem tiver informações entre em contato.
“Ela precisa voltar para a nossa família”, destaca a tutora.
Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar a cachorrinha deve ser repassada pelo telefone (67) 99116-0434.