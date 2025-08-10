Família comunica a morte do jornalista e escritor Walter Zimermann, aos 88 anos

Cascavel - Com profundo pesar, a família comunica o falecimento de Walter Zimermann, aos 88 anos, ocorrido neste domingo. Nascido em Passo Fundo (RS), Walter construiu uma trajetória marcante na imprensa paranaense e catarinense, atuando como radialista, jornalista, escritor e gestor público.

Fundou e dirigiu emissoras de rádio em Francisco Beltrão, Capanema e Céu Azul, foi secretário de Comunicação de Cascavel, vereador mais votado de Capanema em 1972 e presidiu entidades como a Associação Comercial de Céu Azul, o Centro de Tradições Gaúchas Estância Colorada e a Academia Cascavelense de Letras.