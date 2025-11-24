Rio Bonito do Iguaçu - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem em flagrante por estelionato tentado e usurpação de função pública. A captura aconteceu no sábado (22), em Rio Bonito do Iguaçu, na região Noroeste do Estado.

A informação sobre a presença do indivíduio na região foi repassada com urgência pela Delegacia de Estelionato de Curitiba aos policiais civis que estão atuando na cidade que foi atingida pelo tornado.

Em diligências, os policiais o localizaram em um ponto oficial de cadastramento destinado a moradores afetados que buscavam acesso ao benefício governamental de reconstrução habitacional. O local reunia pessoas em situação de vulnerabilidade.

No momento da abordagem, o suspeito apresentou informações divergentes sobre sua qualificação civil, motivo pelo qual o Instituto de Identificação foi acionado para realizar a confirmação técnica e documental de sua identidade.

Durante as verificações preliminares no local, duas possíveis vítimas relataram ter fornecido dados pessoais ao suspeito naquele mesmo dia. Voluntários também informaram que ele estaria realizando os supostos cadastros desde 16 de novembro.