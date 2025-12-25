Cascavel e Paraná - Faleceu na madrugada desta quinta-feira (25), em Cascavel, Valdecir de Deus Correa, conhecido como Buiú, aos 57 anos. Ele estava internado no Hospital Universitário.
Buiú foi hospitalizado no dia 11 de dezembro após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e, desde então, permaneceu sob cuidados médicos. Durante o período de internação, apresentou complicações, com ausência de resposta neurológica aos estímulos. Diante do quadro clínico irreversível, foi realizada a extubação paliativa, procedimento que consiste na retirada do suporte de oxigênio.
Muito conhecido no meio esportivo, Buiú era torcedor declarado do Cascavel Futsal e do FC Cascavel, acompanhando e manifestando sua paixão pelo esporte tanto nos ginásios quanto nos estádios.
O velório será realizado nesta quinta-feira, na Capela C da Acesc, e o sepultamento está previsto para as 16h, no Cemitério Central de Cascavel.
O Jornal O Paraná manifesta solidariedade à família e aos amigos neste momento de profunda dor.
A família publicou uma nota de falecimento:
“É com profunda dor no coração que comunicamos o falecimento de Valdecir, o Buiu do Futsal , ocorrido hoje, 25/12/25, às 3h24 da madrugada.
O velório será realizado na Capela C – Central, a partir das 9h30.
O sepultamento será hoje, 25/12, às 16h, no Cemitério Central.”