Cascavel e Paraná - Faleceu na madrugada desta quinta-feira (25), em Cascavel, Valdecir de Deus Correa, conhecido como Buiú, aos 57 anos. Ele estava internado no Hospital Universitário.

Buiú foi hospitalizado no dia 11 de dezembro após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e, desde então, permaneceu sob cuidados médicos. Durante o período de internação, apresentou complicações, com ausência de resposta neurológica aos estímulos. Diante do quadro clínico irreversível, foi realizada a extubação paliativa, procedimento que consiste na retirada do suporte de oxigênio.

Muito conhecido no meio esportivo, Buiú era torcedor declarado do Cascavel Futsal e do FC Cascavel, acompanhando e manifestando sua paixão pelo esporte tanto nos ginásios quanto nos estádios.

O velório será realizado nesta quinta-feira, na Capela C da Acesc, e o sepultamento está previsto para as 16h, no Cemitério Central de Cascavel.