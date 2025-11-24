Brasil - Jimmy Cliff, uma das maiores lendas do reggae, morreu nesta segunda-feira (24), aos 81 anos. A notícia foi anunciada por sua esposa, Latifa, nas redes sociais.
“É com profunda tristeza que compartilho que meu marido, Jimmy Cliff, faleceu em decorrência de uma pneumonia. Agradeço à família, amigos, colegas artistas e colaboradores que estiveram ao seu lado nessa jornada”, escreveu.
Ela também deixou uma mensagem aos fãs: “Saibam que o apoio de vocês sempre foi sua maior força. Ele realmente amava cada demonstração de carinho.”
Latifa agradeceu ainda à equipe médica que cuidou do cantor e encerrou dizendo: “Jimmy, meu querido, descanse em paz. Honrarei seus desejos. Pedimos que respeitem nossa privacidade neste momento difícil. Em breve, traremos mais informações.”
Pioneiro do reggae
Jimmy Cliff é considerado um dos principais responsáveis pela projeção mundial do reggae, gênero que nasceu na Jamaica. Sua carreira começou oficialmente em 1967, com o álbum Hard Road to Travel.
Ao longo de mais de cinco décadas, lançou dezenas de discos e singles, recebeu dois Grammys — por Cliff Hanger (1985) e Rebirth (2012) — e realizou turnês internacionais que ajudaram a popularizar o reggae no mundo.
O artista mantém uma relação especial com o Brasil desde 1968, quando participou do Festival Internacional da Canção, no Rio de Janeiro. A recepção calorosa do público fez com que ele retornasse ao país diversas vezes, com apresentações em 1984, 1990, 1993 e 1998. Cliff chegou a morar no Rio de Janeiro e em Salvador.
Seu último álbum, Refugees, foi lançado em 2022.
Fonte: Agência Brasil