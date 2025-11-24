Brasil - Jimmy Cliff, uma das maiores lendas do reggae, morreu nesta segunda-feira (24), aos 81 anos. A notícia foi anunciada por sua esposa, Latifa, nas redes sociais.

“É com profunda tristeza que compartilho que meu marido, Jimmy Cliff, faleceu em decorrência de uma pneumonia. Agradeço à família, amigos, colegas artistas e colaboradores que estiveram ao seu lado nessa jornada”, escreveu.

Ela também deixou uma mensagem aos fãs: “Saibam que o apoio de vocês sempre foi sua maior força. Ele realmente amava cada demonstração de carinho.”

Latifa agradeceu ainda à equipe médica que cuidou do cantor e encerrou dizendo: “Jimmy, meu querido, descanse em paz. Honrarei seus desejos. Pedimos que respeitem nossa privacidade neste momento difícil. Em breve, traremos mais informações.”