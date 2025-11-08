Expovel faz campanha solidária em prol de Rio Bonito do Iguaçu

Fim da novela

Depois de quatro anos e duas licitações o asfalto do Lago Azul está pronto

Cascavel – A novela do Lago Azul terminou! Depois de quatro anos do início da promessa de que as duas principais ruas do bairro fossem asfaltadas e duas licitações, nesta sexta-feira (7) a pavimentação da Rua Lagoa Rodrigo de Freitas que faz a ligação direta ao Loteamento Riviera e a Rua Lagoa da Pinguela que […]