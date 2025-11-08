Expovel faz campanha solidária em prol de Rio Bonito do Iguaçu

Consternada com o episódio climático que acometeu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu no fim da tarde de sexta-feira (7), a organização da 44ª EXPOVEL decidiu lançar uma campanha de arrecadação de donativos para atender as famílias atingidas. Os itens que podem ser doados são: alimentos não perecíveis; produtos de higiene pessoal; roupas e calçados; água potável; itens infantis; kits de primeiros socorros.
As coletas vão ocorrer neste sábado e domingo e todas as doações poderão ser deixadas nos portões de acesso ao Parque de Exposições Celso Garcia Cid. “Neste momento de dor e tristeza, precisamos nos unir e socorrer quem mais precisa. O povo de Cascavel é solidário e tenho certeza que contribuirá com essa campanha”, destacou o presidente da Sociedade Rural do Oeste do Paraná, Devair Bortolato, o Peninha.
As doações já podem ser entregues nos portões de acesso.