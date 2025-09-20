Expovel com “catraca livre” será de 5 a 9 de novembro

Pela primeira vez em mais de quatro décadas, a Expovel abrirá seus portões de forma totalmente gratuita. De 5 a 9 de novembro, o Parque de Exposições Celso Garcia Cid será palco de shows, rodeios, exposições de animais e gastronomia sem cobrança de ingresso. A expectativa também é de quebra de recorde, com um público superior a 100 mil pessoas nos cinco dias.
A 44ª edição da Expovel, feira que combina tradição agropecuária, negócios e lazer. Até o dia 9 de novembro, visitantes terão acesso gratuito a todas as atividades, inclusive aos shows artísticos que costumam atrair multidões. A novidade foi anunciada pela Sociedade Rural do Oeste do Paraná (SRO), responsável pela organização do evento. Para detalhar a programação e as ações previstas, a diretoria da entidade receberá a imprensa para um café da manhã na próxima segunda-feira (22), a partir das 9h.
A agenda de atividades contempla desde os tradicionais leilões e provas equestres até apresentações artísticas e gastronomia variada. Entre os destaques estão as disputas da Prova de Três Tambores, que acontecem diariamente, e o rodeio, cuja grande final encerra a programação no domingo.
Além disso, a feira reserva espaço para exposições de animais de alto padrão genético, feira tecnológica, estandes de comércio e indústria e um circuito gastronômico que valoriza os sabores regionais. A organização reforça que a Expovel é uma vitrine do que Cascavel e o Oeste do Paraná oferecem de melhor, tanto no campo quanto na cidade. Além do parque de diversões, as crianças e os adultos também vão poder conferir de perto A Fazendinha, por meio de parceria firmada com a Univel.
Os interessados em adquirir um espaço para expor seus produtos devem entrar em contato pelo WhatsApp (45) 99804-9097.
Evento para a família
Nos últimos anos, a feira vem mantendo a tradição de reunir mais de 100 mil visitantes em cinco dias de programação. Os shows artísticos, sempre aguardados, já se tornaram marca registrada do evento, assim como a exposição e o julgamento de bovinos e ovinos, que valorizam a excelência genética da pecuária regional.
Para 2025, a expectativa é de um evento ainda mais democrático, reforçada pela gratuidade da entrada. A proposta é aproximar ainda mais a população do campo e da cidade, proporcionando momentos de lazer, negócios e conhecimento.
Legado e Tradição
Mais do que uma exposição agropecuária, a Expovel representa o espírito pioneiro de Cascavel e região. Uma tradição que, ano após ano, se renova, mantendo viva a essência que a transformou em um dos maiores eventos do gênero no Paraná.
A Expovel carrega consigo mais de quatro décadas de trajetória. A origem remonta a 1980, quando ainda sob o nome de Expoeste, a primeira edição foi realizada na Fazenda Mocotó, em Cascavel. À época, foram leiloadas 550 cabeças de gado. No ano seguinte, o evento já movimentava mais de 60 milhões de cruzeiros, com a venda de quase 900 animais de alta linhagem, conquistando espaço no calendário oficial do município.
A expansão foi rápida. Em 1983, a feira mudou-se para o Parque de Exposições Celso Garcia Cid, inaugurado com a presença de autoridades estaduais. O espaço, com pavilhões, baias para equinos, currais e infraestrutura para shows, marcou um novo patamar para o evento, que passou a atrair públicos cada vez maiores.
A homenagem no nome do parque reconhece o trabalho de Celso Garcia Cid, pecuarista pioneiro no Estado, responsável por introduzir no Brasil a raça Nelore, importada da Índia.