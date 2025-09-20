Expovel com “catraca livre” será de 5 a 9 de novembro

Pela primeira vez em mais de quatro décadas, a Expovel abrirá seus portões de forma totalmente gratuita. De 5 a 9 de novembro, o Parque de Exposições Celso Garcia Cid será palco de shows, rodeios, exposições de animais e gastronomia sem cobrança de ingresso. A expectativa também é de quebra de recorde, com um público superior a 100 mil pessoas nos cinco dias.

A 44ª edição da Expovel, feira que combina tradição agropecuária, negócios e lazer. Até o dia 9 de novembro, visitantes terão acesso gratuito a todas as atividades, inclusive aos shows artísticos que costumam atrair multidões. A novidade foi anunciada pela Sociedade Rural do Oeste do Paraná (SRO), responsável pela organização do evento. Para detalhar a programação e as ações previstas, a diretoria da entidade receberá a imprensa para um café da manhã na próxima segunda-feira (22), a partir das 9h.

A agenda de atividades contempla desde os tradicionais leilões e provas equestres até apresentações artísticas e gastronomia variada. Entre os destaques estão as disputas da Prova de Três Tambores, que acontecem diariamente, e o rodeio, cuja grande final encerra a programação no domingo.

Além disso, a feira reserva espaço para exposições de animais de alto padrão genético, feira tecnológica, estandes de comércio e indústria e um circuito gastronômico que valoriza os sabores regionais. A organização reforça que a Expovel é uma vitrine do que Cascavel e o Oeste do Paraná oferecem de melhor, tanto no campo quanto na cidade. Além do parque de diversões, as crianças e os adultos também vão poder conferir de perto A Fazendinha, por meio de parceria firmada com a Univel.

Os interessados em adquirir um espaço para expor seus produtos devem entrar em contato pelo WhatsApp (45) 99804-9097.

Evento para a família

Nos últimos anos, a feira vem mantendo a tradição de reunir mais de 100 mil visitantes em cinco dias de programação. Os shows artísticos, sempre aguardados, já se tornaram marca registrada do evento, assim como a exposição e o julgamento de bovinos e ovinos, que valorizam a excelência genética da pecuária regional.